Unter dem Arbeitstitel "Das Vergessen" laufen seit Anfang September in Wien und Oberösterreich die Dreharbeiten für eine neue sechsteilige Krimi-Thrillerserie von ARD und ORF mit Schauspielerin Julia Koschitz in der Hauptrolle. Es handelt sich dabei um Produktion der Odeon Fiction und Mona Film in Koproduktion mit der ARD Degeto Film.

Unter der Regie von Daniel Prochaska und Johanna Moder spielen an der Seite von Julia Koschitz unter anderem Matthias Koeberlin, Anja Pichler, Leopold Pallua, Bardo Böhlefeld, Martina Ebm, Fabia Matuschek, Regula Grauwiller, Julian Looman, Oliver Rosskopf und León Orlandianyi.

Koschitz verkörpert in der Serie die Polizistin Pia Kraus, die zum mysteriösen Verschwinden ihrer 17-jährigen Nichte Amelie (Fabia Matuschek) ermittelt. Der grausame Fund hebt das Leben ihrer Mutter Caro (Martina Ebm), Pias Schwester, vollständig aus den Angeln. Pia selbst erhält schließlich eine erschütternde Diagnose: Sie hat eine frühe Form von Alzheimer. Trotzdem gibt sie ihrer Schwester das Versprechen, den Täter zu finden, und jagt Amelies Mörder. Trotz der Belastung ermittelt sie weiter, doch der Druck zerreißt Familie, Freundschaften und die Dorfgemeinschaft. Aber Pia gibt nicht auf und ist getrieben von ihrem Willen, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen.

Die Produzenten der Serie sind Lynn Schmitz sowie Gudula von Eysmondt und Thomas Hroch; Producer sind Moritz Schnack und Kerstin Zachau. Die Drehbücher schrieben Timo Lombeck, Marcel Kawentel und Rebekka Reuber. Für die Kamera verantwortlich sind Adrian Bidron und André Mayerhofer. Ein Ausstrahlungstermin für "Das Vergessen" steht bislang noch nicht fest.