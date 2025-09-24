Als Investor ist Ralf Dümmel derzeit wieder erfolgreich in der "Höhle der Löwen" bei Vox zu sehen. Doch bald wird der Hamburger auch solo im Fernsehen unterwegs sein - allerdings nicht bei Vox. Wie "Bild" berichtet, zieht es ihn für eine neue Show zu Sat.1. Deren Titel lautet demnach: "Die Millionen-Idee - mit Ralf Dümmel".

Offiziell will Sat.1 das neue Format auf Nachfrage noch nicht bestätigen, doch nach DWDL.de-Informationen sind alle Partner inzwischen an Bord geholt worden. Die Produktion übernimmt mit Endemol Shine Germany jene Produktionsfirma, die inzwischen auch hinter der "Höhle der Löwen" steht und dem Dauerbrenner gerade eine erfolgreiche Frischzellenkur verpasst hat. Ein Abschied aus der "Höhle" geht zudem DWDL.de-Informationen zufolge nicht einher: Auch weiterhin wird Ralf Dümmel als Investor in der Vox-Show mit dabei sein.

Dass Dümmel an einer neuen Show arbeitet, hat er selbst bereits im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. "Ich plane ein neues TV-Format, was es in der Form noch nie gegeben hat", erklärte er damals auf der Social-Media-Plattform LinkedIn. Erklärtes Ziel sei es, Erfindern dabei zu helfen, ihre Produkte in den Handel zu bringen - eine Eigenschaft, die Dümmel zweifelsohne mitbringt.

Wann die neue Sat.1 starten wird, ist bislang noch nicht bekannt. Klar ist hingegen, dass "Die Millionen-Idee" keineswegs ein Selbstläufer sein muss. Das zumindest zeigen die Erfahrungen der Vergangenheit: So erwies sich Carsten Maschmeyers Sat.1-Ausflug mit der Gründershow "Start-Up" als bitterer Flop, der 2018 nach nur zwei Folgen vorzeitig abgesetzt wurde. Auch als sich ProSieben ein Jahr später an "Der Traumjob" mit Jochen Schweizer versuchte, blieb der Erfolg aus.