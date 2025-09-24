Mit "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" ist Kabel Eins im vorigen Jahr ein überaus erfolgreicher Neustart gelungen. Die Fortsetzung des langjährigen DMAX-Hits "Steel Buddies" kam seither in zwei Staffeln beim Publikum bestens an und erzielte im Schnitt jeweils mehr als sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass im Herbst eine weitere Staffel zu sehen sein wird.

Der Sendeplatz für die Fortsetzung steht inzwischen bereits fest: Die neuen Folgen rund um Michael Manousakis und sein Team sind ab dem 16. Oktober jeweils donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins zu sehen. Im Anschluss setzt der Sender auf das neue Format "Die Restposten-Kings", das bereits zwei Wochen zuvor den späten Sendeplatz am Donnerstagabend übernimmt, auf dem über viele Jahre hinweg das "K1 Magazin" lief (DWDL.de berichtete).

Nachschub hält Kabel Eins unterdessen auch für den Freitagabend bereit, wo der Privatsender weiterhin auf die True-Crime-Programmfarbe setzen wird. Mit "Perspektiven des Todes" übernimmt ab dem 17. Oktober ein weiteres Format dieses Genre den Sendeplatz um 20:15 Uhr. Aktuell läuft Kabel Eins dort noch die Doku-Reihe "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle", die auf der späten Freitags-Schiene auch weiterhin mit Wiederholungen im Programm vertreten sein wird.