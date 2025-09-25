Erste Spekulationen machten bereits am Mittwoch die Runde (DWDL.de berichtete), nun hat Sat.1 die neue Show mit Ralf Dümmel auch ganz offiziell bestätigt. Demnach soll "Die Millionenidee" im kommenden Jahr auf Sendung gehen. Kreative, Tüftler und Erfinder sind ab sofort aufgerufen, sich für das Format zu bewerben.

Anders als in der "Höhle der Löwen", die Dümmel trotz seines Engagements beim Vox-Konkurrenten Sat.1 übrigens nicht verlassen wird, reicht es bei der "Millionenidee" bereits, eine gute Idee zu haben. Hier liegt es an Dümmel und seinem Experten-Team, daraus ein marktreifes Produkt zu machen, das schließlich in den Handel geht. Ralf Dümmel geht dabei "all in" und trägt allein das volle Risiko. Wirft das Produkt aber Gewinn ab, nach wird nach Abzug aller Kosten fair 50:50 geteilt.

© Amelie Niederbuchner/Seven.One Entertainment Group Marc Rasmus

Ralf Dümmel selbst sagt über seine Sendung: "Die Menschen haben so viele verrückte, geniale Ideen – und ich liebe das! Egal, ob’s nur ein paar hingekritzelte Worte auf ’nem Zettel sind oder ein schief zusammengebauter Prototyp aus der Garage: Wenn da Herzblut drinsteckt, bin ich dabei."

Produziert wird die neue Dümmel-Show von Endemol Shine Germany - jener Firma also, die inzwischen für Vox die "Höhle der Löwen" verantwortet.