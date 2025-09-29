Der "Promi Big Brother"-Container füllt sich langsam: Nachdem Sat.1 und Joyn bereits bekannt gegeben hatten, dass Michael Naseband, Achim Petry, Christina Dimitriou, Laura Blond, Karina2you, Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny an der Show teilnehmen werden, gibt es nun fünf weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. So nimmt auch Marc Terenzi an "Promi BB" teil. Er wurde einst durch eine Boyband bekannt und gewann vor einigen Jahren auch die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!".

"Ich möchte die neue Version meiner selbst sein und hoffe, dass die Menschen mich so mögen, wie ich jetzt bin. Ich bin nicht mehr der wilde Rockstar von früher, sondern jemand, der ein neues Leben begonnen hat", sagt Terenzi. Der 47-Jährige hatte zuletzt vor allem die Boulevardpresse mit diverse Skandalen beschäftigt.

Neben Terenzi ziehen auch Schauspielerin Doreen Dietel, Reality-Star Paco Herb, TV-Sternchen Pinar Sevim und Content Creator SatansBratan in das "Promi BB"-Haus. Dietel feierte ihren Durchbruch in der BR-Serie "Dahoam is Dahoam", wo sie über 13 Jahre lang zu sehen war. Auch sie war bereits im Dschungelcamp. Paco Herb hat schon "The 50" gewonnen und nahm auch schon an "Love Island", "Kampf der Realitystars" oder auch "Are you the One?" teil. Pinar Sevim hatte mal eine "taff"-Reihe und war in diversen Dokusoaps zu sehen, nahm sich dann eine lange TV-Auszeit und kehrte erst in diesem Jahr bei "Kampf der Realitystars" zurück ins Reality-TV.

Und SatansBratan, der mit bürgerlichem Namen Erik heißt, ist aktuell vor allem in Österreich bekannt. Dem Content Creator folgen auf Instagram knapp 250.000 Personen, auf TikTok sind es mehr als doppelt so viele. 2023 gewann er mit seiner damaligen Partnerin die österreichische Version der Reality-Show "Forsthaus Rampensau", 2024 folgte die Teilnahme bei "Match in Paradise".

Das von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions produzierte "Promi Big Brother" startet bereits am kommenden Wochenende. Am Samstag, den 4. Oktober, können die Fans ab 15 Uhr den Einzug der Promis im Livestream bei Joyn verfolgen. Sat.1 zeigt die ersten Geschehnisse aus dem Haus in der Auftaktshow von "Promi Big Brother" am Montag darauf ab 20:15 Uhr.