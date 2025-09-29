ProSieben hat einen Ausstrahlungstermin für die neue Show "Chris du mich berühmt" (offizieller Titel: "Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show") mit Comedian Chris Tall in Aussicht gestellt. Die erste Staffel, die aus vier Ausgaben besteht, startet am Mittwoch, den 22. Oktober, um 20:15 Uhr. Damit kommt es zum Duell zwischen Chris Tall und Stefan Raab: Bei RTL ist seit der vergangenen Woche mittwochs zur besten Sendezeit die neue "Stefan Raab Show" zu sehen - zum Auftakt holte die auch gute Quoten (DWDL.de berichtete).

Darüber hinaus hat ProSieben jetzt auch verraten, dass Andrea Kaiser durch die neue Show führen wird. In der ersten Ausgabe sind zudem auch Vanessa Mai, Rick Kavanian und Eko Fresh zu Gast. Zum Konzept gibt es derweil noch wenige Informationen. Von ProSieben heißt es lediglich, es gebe einen einmaligen Gewinn: Die Hauptrolle in einem besonderen (Kurz-)Film.

Zwei Tage vor dem Start der neuen Show mit Chris Tall meldet sich darüber hinaus auch Jenke von Wilmsdorff mit einem neuen Experiment beim Sender zurück. "Nicht ohne mein Handy - Wie uns Social Media und Smartphones abhängig machen" heißt es am Montag, den 20. Oktober zur besten Sendezeit. Direkt im Anschluss an das Experiment ist ein einstündiger Live-Talk geplant. Darin soll der Reporter über seine Erkenntnisse sprechen.

In der neuesten Ausgabe der Reportagereihe will sich Jenke von Wilmsdorff zwei Wochen lang dem Sog Smartphone entziehen. Mit Linda Zervakis und Thilo Mischke will ProSieben seinen Montagabend in diesem Herbst zudem noch einige weitere Male mit Reportagen bespielen, gleich sieben Mal soll es entsprechende Sendungen zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen geben.