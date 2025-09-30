TLC hat unter dem Titel "Wild Wild Wedding" eine neue Eigenproduktion angekündigt, die noch in diesem Jahr auf Sendung geht. Das neue Format startet am 10. November und ist dann immer montags ab 20:15 Uhr zu sehen, insgesamt acht Folgen hat der Sender bei der Seven.One-Produktionsfirma Just Friends in Auftrag gegeben. Verantwortliche Producerinnen sind Sylvia Fahrenkrog-Petersen und Cornelia Landgraf, als Producerin seitens Warner Bros. Discovery ist Nina Kleine-Vogelpoth für das Format verantwortlich.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer blicken in dem Format hinter die Kulissen von außergewöhnlichen Hochzeiten - und sehen auch, welche Planungen für den schönsten Tag des Jahres nötig sind. Internationale Wedding Planner sollen den Brautpaaren "jeden erdenklichen Wunsch" erfüllen, heißt es von TLC in einer Ankündigung zum Format.

Das Format beschränkt sich nicht nur auf deutsche Paare, gedreht wurde auf der ganzen Welt. In der ersten Folge ist die Hochzeitsgesellschaft auf Bali unpünktlich, was zu Stress bei Hochzeitsplanerin Julie führt. In Herne hat Peri nur zwei Wochen Zeit, um Kathrin und Yassirs multikulturelle Blitzhochzeit mit 100 Gästen zu realisieren. Und in Norwegen erwartet Wedding Planner Paul ein kanadisches Paar mit großen Plänen: Robyn und Braden wollen eine Wikingerhochzeit inklusive Schwerter und vielen spontanen Ideen.

Sylvia Fahrenkrog-Petersen, Geschäftsführerin Just Friends Productions, sagt: "‘Wild Wild Wedding‘ wirft einen Blick hinter die Fassade perfekter Hochzeitsinszenierungen und zeigt die ungefilterte Realität – nah, bewegend und überraschend. Dass wir dieses Format in Partnerschaft mit Warner Bros. Discovery umsetzen dürfen, ist für uns ein großer Erfolg und ein wichtiges Signal für unsere weitere Entwicklung."