Schon seit vielen Jahren ist die ProSiebenSat.1-Gruppe die Heimat der DTM - und dabei wird auch bleiben. Wie die Sendergruppe und der ADAC jetzt nämlich kommuniziert haben, wurde der bestehende Vertrag verlängert. ProSieben und Joyn übertragen damit auch in Zukunft alle DTM-Rennen live und exklusiv. Wie lange die neue Vereinbarung gilt, ist nicht klar. In Unterföhring spricht man aber von einer mehrjährigen Verlängerung.

Genau genommen wird die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren sogar noch leicht ausgebaut. Konkret zeigt Joyn neben den Qualifyings und den freien Trainings künftig an allen Rennwochenenden exklusiv auch das Fan-TV live von der Strecke. Am kommenden Wochenende steigt nun aber erst einmal das Finale der aktuellen Saison. ProSieben und Joyn übertragen die beiden entscheidenden Rennen vom Hockenheimring am Samstag und Sonntag ab 13 Uhr.

ProSiebenSat.1-Sportchef Gernot Bauer sagt zur verlängerten Partnerschaft: "ProSieben, Joyn und die DTM fahren gemeinsam in die Zukunft. Das ist eine sehr gute Nachricht für alle Motorsport-Fans in Deutschland und Europa. Unser 'ran racing'-Team bringt die Faszination DTM weiterhin zu den Menschen. Joyn zeigt so viel DTM wie noch nie. Auch die Rennen des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany gibt es wieder live zu sehen. Wir freuen uns sehr auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit der DTM und dem ADAC."

Und ADAC-Motorsportchef Thomas Voss: "ProSieben, Joyn und die DTM passen optimal zusammen, wir freuen uns, dass diese Erfolgsgeschichte nun in die nächste Runde geht. Mit der Verlängerung des Vertrages gehen ProSieben und die DTM den nächsten Schritt in einer langjährigen Partnerschaft. ProSieben begleitet die DTM mit großer Kompetenz und bringt die Zuschauer nah an das Geschehen, Joyn baut die umfassende Berichterstattung ab dem kommenden Jahr noch weiter aus. Dass die DTM zukünftig auch außerhalb des Sports in verschiedenen Formaten integriert wird, zeigt, welches Wachstumspotenzial wir gemeinsam haben."