Erst am Montag hat Prime Video den Start der neuen Staffel von "Der letzte Bulle" angekündigt. Die acht neuen Folgen sind ab dem 31. Oktober auf der Streamingplattform zu finden (DWDL.de berichtete). Einen Tag später hat nun auch Sat.1 angekündigt, wann Henning Baum aka Mick Brisgau sein Comeback im Programm feiern wird. Bereits klar war, dass Prime Video ein relativ kurzes Exklusiv-Fenster haben wird.

In Sat.1 kehrt "Der letzte Bulle" am 24. November zurück, die Serie ist dann immer montags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen. Nach der Ausstrahlung im linearen Programm sind die Folgen zudem wie gehabt kostenlos auf Joyn verfügbar. Produziert wird "Der letzte Bulle" von der Kölner Produktionsfirma Glisk. In der Neuauflage der einstigen Erfolgsserie kehrt Henning Baum in seine Rolle als "Bulle" Mick Brisgau zurück. Der tot geglaubte Mick muss sich dann erneut ins Leben zurückkämpfen und wird direkt in einen Mord verwickelt. Neben Henning Baum gibt es für Fans der Serie auch ein Wiedersehen mit zahlreichen anderen Schauspielerinnen und Schauspielern, die auch schon zwischen 2010 und 2014 Teil des Original-Casts waren.

Henning Baum sagt jetzt über das Serien-Comeback: "Es gibt wohl kaum eine Figur, die ich je gespielt habe, die so viele unterschiedliche Facetten zeigen kann, wie Mick Brisgau. Ich kann nicht genau sagen, wie viel DNA von mir selbst in der Rolle steckt. Da muss ich ein bisschen den Mantel des Schweigens darüberbreiten, aber ich liebe die Figur wirklich und habe sie schon immer gerne mit Leben gefüllt. Deshalb ist es sehr spannend, nach so langer Zeit wieder in Micks Essener Revier zurückzukehren. Es fühlt sich weder fremd an, noch ist es so, als hätte man gestern erst Staffel 5 abgedreht. Das Interessante ist, dass wir alle unsere Rollen in gereifter Form wiederentdecken und eine Entwicklung feststellen. Dazu kommt die Vertrautheit. Es ist schön, dass das so geblieben ist."