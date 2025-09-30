Wenn Andy Borg in wenigen Wochen 65 Jahre alt wird, begleiten SWR und MDR Fernsehen sowie ORF 2 das mit einer großen Geburtstagsshow. "Glückwunsch, Andy! Florian Silbereisen feiert Andy Borg" wird am Samstag, den 8. November, zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr auf allen Sendern zeitgleich zu sehen sein. Seinen eigentlichen Geburtstag feiert der österreichische Schlagersänger und Moderator bereits am 2. November.

In der von Florian Silbereisen moderierten Geburtstagssause, die die Sender als Talkshow angekündigt haben, blicken die beiden im Bergson Kunstkraftwerk in München zurück auf die nun schon seit fast 45 Jahre anhaltende Karriere des Schlagersängers: Von seiner Entdeckung, seinem ersten Auftritt im österreichischen Fernsehen, bis zu seinen TV-Formaten "Schlager-Parade der Volksmusik", "Musikantenstadl" und "Schlager-Spaß mit Andy Borg".

"Andy erzählt von seinen aufregendsten, lustigsten und berührendsten Momenten und Begegnungen. Über sein Leben, seine Musik und seine Shows. Von Situationen, die nie geplant waren, aber unvergesslich bleiben", heißt es in einer Ankündigung der Sender. Als Gäste angekündigt sind unter anderem die Sängerin Monique aus der Schweiz, Ramon Roselly und Borgs langjähriger Freund Semino Rossi.

An die zweistündige Geburtstagsshow schließt sich im SWR Fernsehen übrigens ein Best-of von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" an, beim MDR steht aktuell noch nicht fest, wie es nach der Show weiter geht. Andy Borg moderierte als Nachfolger von Karl Moik zwischen 2006 und 2015 den "Musikantenstadl". Die ARD wollte die Show anschließend verjüngen und setzte sie als "Stadlshow" fort - ohne Borg. Das Ergebnis war so katastrophal schlecht, dass man schnell den Stecker zog und nur noch die Silvestershows der Reihe fortsetzte - diese hat mittlerweile Florian Silbereisen übernommen.

Auch GoldStar TV feiert Andy Borg

Den anstehenden Geburtstag von Andy Borg nimmt übrigens auch GoldStar TV zum Anlass für eine Programmänderung. Am 1. November ist beim Pay-TV-Schlagersender um 20 Uhr das Format "Stars auf hoher See – Unterwegs im Persischen Golf" zu sehen. Die 2017 produzierte Show war Borgs erstes Schlagerformat nach dem Ende des "Musikantenstadls", "Schlager-Spaß mit Andy Borg" startete erst ein Jahr später. Direkt im Anschluss wiederholt GoldStar TV "Bei Hübner – Andy Borg" aus dem Jahr 2000. In Uwe Hübners Münchener Studio blickt Borg auf die frühen Jahre seiner Karriere zurück. Der damals noch junge Sänger erzählt Anekdoten und singt seine ersten Hits.