Zu den bereits fixierten Programmen des neuen Clubs zählen "Die Nacht der 1000 Witze" unter anderem mit Guido Cantz und Markus Krebs, die neue Datingshow "Date on Stage" mit Osan Yaran oder "Lass labern", die Impro-Comedy-Show von Osan Yaran zusammen mit Özcan Cosar. Außerdem lädt Bastian Bielendorfer zum Comedy-Talk "B-Real – der Gamechanger Talk" und Matthias Mangiapane zum Realityquiz.

Von Banijay und Brainpool heißt es, im neuen "NightWash"-Club treffe die Szene auf den Nachwuchs, Live-Feeling auf TV, Streaming auf Podcast und Creator-Events sowie Klassiker auf Experimente. Darüber hinaus soll es auch Karaoke-Events, Karneval und Partys im Club geben.

