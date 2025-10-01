© Banijay Germany
Unter dem Namen "NightWash club" eröffnet Brainpool Live am 22. Oktober die erste Live-Location der Banijay-Germany-Gruppe. Der Club befindet sich in der Kölner Innenstadt (Ecke Zülpicher Str./Hohenstaufenring) und soll als Ort für Live-Comedy- und TV- sowie Streaming-Broadcast-Events dienen. Neben neuen Shows werden im Club auch alle Formate der Marke "NightWash" präsentiert. Eine mögliche neue Staffel der TV-Show "NightWash" würde künftig also auch hier entstehen.
Zu den bereits fixierten Programmen des neuen Clubs zählen "Die Nacht der 1000 Witze" unter anderem mit Guido Cantz und Markus Krebs, die neue Datingshow "Date on Stage" mit Osan Yaran oder "Lass labern", die Impro-Comedy-Show von Osan Yaran zusammen mit Özcan Cosar. Außerdem lädt Bastian Bielendorfer zum Comedy-Talk "B-Real – der Gamechanger Talk" und Matthias Mangiapane zum Realityquiz.
Von Banijay und Brainpool heißt es, im neuen "NightWash"-Club treffe die Szene auf den Nachwuchs, Live-Feeling auf TV, Streaming auf Podcast und Creator-Events sowie Klassiker auf Experimente. Darüber hinaus soll es auch Karaoke-Events, Karneval und Partys im Club geben.
Godehard Wolpers
Godehard Wolpers, Geschäftsführer Brainpool TV und Brainpool Live, sagt zur neuen Event-Location: "Wir bündeln im NightWash club unsere Expertise aus Live- und TV-Entertainment und können so, mit sechs festinstallierten, automatisierten 4K Kameras und einer voll ausgestatteten, KI unterstützten Regie in der Wohnung obendrüber, preisgünstigen, vielseitigen Content produzieren. Der Nightwash club wird damit die erste Eventlocation mit einer TV/Live-Streaming Festinstallation im Großraum Köln. Licht an, los geht‘s!"
Marcus Wolter
Und Marcus Wolter, CEO Banijay Germany: "Ein eigener Club hat uns noch gefehlt in der Banijay Gruppe. Er verbindet die Geschäftsfelder Live Entertainment, Social Media und TV und ist eine super Nachricht für Künstlerinnen und Künstler, unsere Branche und die Comedy-Hauptstadt Köln."