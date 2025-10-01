Christian Bachert übernimmt zum 1. Oktober die neu geschaffene Position des General Director Sales Broadcast bei der Ad Alliance, das hat das Vermarktungsunternehmen jetzt angekündigt. In dieser Funktion berichtet Bachert direkt an Chief Sales Officer Michael Dorn. Bachert kommt von Amazon Online Germany, wo er zuletzt als Senior Agency Development Manager tätig war. Bei der Ad Alliance soll er nun die "Transformation des linearen Fernsehens hin zu einer konvergenten Bewegtbild-Zukunft" maßgeblich mitgestalten, heißt es.

Dazu gehört vor allem auch die Weiterentwicklung "innovativer Modelle zur Reichweiten- und Leistungsbewertung" – unter anderem durch die Einführung des TKP-Modells als neuem Angebotsmodell für lineares TV. Die Ad Alliance hatte angekündigt, die Abrechnung der TV-Werbung ab 2028 vollständig auf ein neues TKP-Modell umzustellen, noch gibt es neben viel Kritik aber auch noch einige offene Fragen (DWDL.de berichtete). Christian Bachert soll bei der Einführung dieses Modells nun helfen.

Michael Dorn, Chief Sales Officer der Ad Alliance, sagt: "Mit Christian haben wir einen erfahrenen Medienexperten für uns gewinnen können, der alles mitbringt, um unsere Konvergenzstrategie weiter voranzutreiben. Mit seiner tiefgehenden Expertise für TV und Video sowie in den Bereichen Measurement und Currency weiß er genau um die Bedürfnisse und Herausforderungen unseres Videomarktes. Mit seinem ganzheitlichen Blick wird er wichtige Impulse einbringen, um lineares Fernsehen optimal in eine konvergente Zukunft einzubetten."

Und Bachert selbst sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Chance, gemeinsam mit der Ad Alliance die Bewegtbild-Zukunft aktiv mitzugestalten. Lineares TV bleibt ein zentraler Treiber für Reichweite und Wirkung – meine Aufgabe sehe ich darin, dieses Potenzial mit digitalen Lösungen zu verbinden und so das Beste aus beiden Welten für unsere Kunden und Partner nutzbar zu machen."

Bachert startete seine Karriere bei der Omnicom Media Group und ZenithMedia. 2013 folgte der Wechsel auf Vermarkterseite zur Seven.One Entertainment Group. Danach stand er noch in den Diensten von OMD Düsseldorf und Mediaplus, wo er bis 2024 als General Manager Video Consulting für strategische und technische Fragestellungen im Bereich Bewegtbild verantwortlich war. Bei Amazon war Bachert erst seit Mitte 2024.