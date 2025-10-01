ProSieben hat den Start der neuen Musik-Quizshow "Erkennst du den Song? Live" mit Dennis und Benni Wolter angekündigt. Das neue Format startet am 4. November und ist dann immer dienstags ab 22:35 Uhr live beim Sender zu sehen. In jeder Folge treten vier Promis und eine Wildcard gegeneinander an. Mit dabei sind unter anderem Joko und Klaas, Felix Lobrecht, Finch und Nico Santos. Wer in dem Musik-Quiz zu wenige Songs erkennt, muss beim Strafkaraoke ran - inklusive überraschender Duettpartner.

Auf dem Sendeplatz am späten Dienstagabend müssen die Wolter-Zwillinge im Anschluss an "TV Total" und "Experte für alles" ran. Während Sebastian Pufpaff dem Sender regelmäßig hohe Quoten beschert, war das bei Klaas Heufer-Umlauf zuletzt anders (DWDL.de berichtete). "Puffi macht das Warm-Up, Klaas das Vorprogramm und dann quizzen wir live um eine goldene Ananas. Das gibt's nur bei ProSieben", sagen Dennis und Benni Wolter jetzt.

Ganz neu ist "Erkennst du den Song? Live" übrigens nicht. Das von PrettyWellDone produzierte Format lief im Dezember 2024 einmalig im Anschluss an "TV Total", aus Quotensicht war das mäßig erfolgreich. Die Gesamtreichweite lag damals nur bei 360.000, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug aber immerhin 7,4 Prozent. Ursprünglich stammt das Format aus "World Wide Wohnzimmer", das Benni und Dennis Wolter lange moderiert hatten.

"World Wide Wohnzimmer" war über viele Jahre hinweg bei Funk angedockt. Nachdem das junge Netzwerk von ARD und ZDF das Format nicht mehr fortführen wollte, sprang Joyn ein und bestellte auf einen Schlag 156 Ausgaben. Die letzte davon lief vor einigen Wochen, die Zwillinge kündigten danach an, mit ihrem Format in eine Pause gehen zu wollen. Damals kündigten sie auch die Entwicklung neuer Formate für ProSieben und Joyn an, die Musik-Quizshow ist nun ein solches Projekt, auf das man sich fortan konzentrieren will.