Mit Wirkung zum 1. Oktober hat die Bremedia Produktion eine Beteiligung an der Relevant Filmproduktionsgesellschaft GmbH erworben. Dadurch entstehe eine "Allianz, die beide Unternehmen stärkt", heißt es. Relevant Film wurde 1993 gegründet und produziert Fiction für Fernsehen und Kino. Gerade erst war man für "Wer ohne Schuld ist" dreifach für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Bremedia wiederum setzt den Fokus auf den non-fiktionalen Bereich.

Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Bremedia. Gemeinsam wollen wir unser Portfolio weiterentwickeln und Synergien nutzen – zum Vorteil von Sendern, Partnern und Publikum", sagt Heike Wiehle-Timm, Geschäftsführerin der Relevant Film zum Einstieg des neuen Gesellschafters.

Heidi Bruns, Geschäftsführerin der Bremedia Produktion: "Die Beteiligung an Relevant Film ist für uns ein konsequenter Schritt: Wir sichern uns die Nähe zu hochwertiger fiktionaler Produktion mit einem agilen, für alle Sender und das Kino arbeitenden Unternehmen und können gleichzeitig den Fokus auf unsere Kernkompetenzen im non-fiktionalen Produktions-Bereich schärfen, insbesondere im Dokumentarischen durch unser Label Dokness"