John Jongerden, der bislang Chief Financial Officer von All3Media Deutschland war, verlässt das Unternehmen in beiderseitigem Einvernehmen, wie es in einer Mitteilung heißt. Seine Aufgaben übernimmt Walter Wedel, der ab sofort als Director Finance fungieren wird. Für Wedel ist es eine Rückkehr: Er war schon zwischen 2015 und 2022 als kaufmännischer Leiter für All3Media Deutschland tätig, zuletzt aber Finanzchef bei BBC Studios Germany.

"Wir danken John Jongerden herzlich für seinen Einsatz. Als erfahrener Manager hat er die Finanzplanung der deutschen A3M-Gruppe auch über den Vorstandswechsel hinaus begleitet und die erfolgreiche Transition professionell unterstützt", sagt Felix Wesseler, COO All3Media Deutschland. "Mit Walter Wedel gewinnen wir einen erfahrenen Finanzexperten zurück, der unsere Finanzstrategie gezielt weiterentwickeln und uns bei der Umsetzung unserer ambitionierten Wachstumsziele unterstützen wird. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit."