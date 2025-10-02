Ab Samstagnachmittag kann man bei Joyn bereits den Einzug der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verfolgen, ab Montag steht dann "Promi Big Brother" auch in Sat.1 wieder täglich auf dem Programm. Am Donnerstagmittag hat Sat.1 nun zwei noch ausstehenden Namen verraten, die das Promi-Feld in diesem Jahr auf 14 erweitern (und ein weiterer oder eine weitere folgt offenbar noch). Tatsächlich hatte man nun jedenfalls nochmal zwei Reality-Schwergewichte in der Hinterhand: Harald Glööckler und Désirée Nick sind diesmal mit dabei.

Harald Glööckler offenbarte, dass er in diesem Jahr schon für die indische Variante von "Promi Big Brother" angefragt war, an der er aber aus terminlichen Gründen nicht habe teilnehmen können. Stattdessen ist es nun also die deutsche geworden. Und mit Désirée Nick gibt's eine Premiere: Erstmals zieht eine Teilnehmerin zum zweiten Mal ins "Promi Big Brother"-Haus ein. 2015 war sie in der dritten Staffel schon einmal dabei.

Auf die Frage, wie sich die Reality-Landschaft seither verändert hat, sagt sie: "Die Insta-Akrobaten haben die Preise kaputt gemacht!". Heute würden viele für wenig oder gar kein Geld teilnehmen, weil sie auf Follower hoffen würden. "Das ist nicht der Sinn von Promi-BB", sagt Nick und betont auch, dass sie nicht zum Discount-Tarif zu haben war. "Ich bin jetzt der bestverdienende Reality-Star aller Zeiten. So eine Gage hat es noch nie gegeben und wird es nie wieder geben".

Vielleicht bereut sie ihre hohe Gagenforderung allerdings schnell, wenn sie feststellt, wohin sie in diesem Jahr zieht: Auf einen Rohbau. Der am Donnerstag vorgestellte Bereich ist als Baustelle angelegt. Im Außenbereich gibt's sechs Feldbetten mit Schlafsäcken und Heizstrahler, grundsätzlich dürfte es aber ziemlich frisch werden. Denn auch wenn der Bereich überdacht ist, so liegt er trotzdem im Freien. Alternativ gibt's ein paar Matratzen in einem stickigen Innenraum. Auf dem Rohbau warten zudem Dixi-Klos und eine Dusche im Außenbereich, bei der man für warmes Wasser erst etwas arbeiten muss. Und dass man zwar eine Brotzeit stellt, aber kein Besteck dazu, macht das Leben auch nicht einfacher.

Es gibt aber ein Entkommen von der Baustelle. Erstmals seit drei Jahren gibt's bei "Promi Big Brother" gibt es in diesem Jahr wieder zwei Bereiche. Wie der zweite Bereich aussehen wird, will Sat.1 allerdings erst am Montag verraten - es dürfte dort aber voraussichtlich komfortabler zugehen als auf dem Rohbau. Und noch eine Neuerung gibt's die Liveshows mit dem gewohnten Moderations-Duo Marlene Lufen und Jochen Schropp werden anders als zuletzt wieder vor Publikum stattfinden. Ebenfalls weiter mit dabei: Aaron Troschke als Kiosk-Betreiber und Florian Schmidt-Sommerfeld als Schiedsrichter bei den täglichen Spielen und Duellen.

Die schon bekannten Teilnehmerinnen in diesem Jahr sind übrigens: Andrej Mangold, Sarah-Jane Wollny, Achim Petry, Michael Naseband, Christina Dimitriou, Laura Blond, Karina2you, Marc Terenzi, Doreen Dietel, Paco Herb, Pinar Sevim und der österreichische Content Creator Satansbratan. Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions.