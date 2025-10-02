Die erst im Frühjahr 20242 gegründete Five Monkeys Media GmbH setzt ihren Expansionskurs fort und hat nun WEKA Media Publishing von der WEKA Group übernommen. Five Monkeys war bislang schon die Heimat von Tech-Titeln wie "Chip" und "Digitalphoto", durch die Übernahme kommt nun auch "Connect", "PCgo", "PC Magazin" und "Audio+steroplay" dazu. Ebenfalls Teil des Deals ist das Connect Testlab.

Das verlagseigene Testlabor ist in Deutschland einzigartig und nimmt bei Funkstandards messtechnisch sogar auf europäischer Ebene eine Führungsrolle ein. Dazu werden von den Redaktionen aufwändige standardisierte Testverfahren entwickelt und eine umfassende Produktdatenbank gepflegt. Die WEKA Media Publishing sitzt in München und hat dort 59 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Standort München will die in Frankfurt (Oder) beheimatete Five Monkeys Media Group festhalten.

Myriam Karsch, Gesellschafterin und Sprecherin der Geschäftsführung bei Five Monkeys Media: "Diese Übernahme ist für die Five Monkeys Media Group mehr als nur ein strategischer Schritt zu einem führenden Medienunternehmen im Bereich Technik und Imaging – sie ist ein Bekenntnis zu starkem Journalismus und zu den Menschen dahinter. Gemeinsam mit den neuen und den bestehenden Teams und in enger Zusammenarbeit mit WEKA-Media-Publishing-Verlagsleiter Dirk Waasen wollen wir ein lebendiges Special-Interest-Universum gestalten, das verbindet und begeistert. Unsere starken Marken, gepaart mit fachlicher Expertise, unbestechlichen Tests und journalistischer Qualität, sind die Basis für nachhaltiges Wachstum, neue Ideen und Angebote, die Orientierung in der immer komplexeren Technikwelt geben."