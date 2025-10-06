Prime Video hat einen Trailer zur neuen Doku "Der Insta-Mord" veröffentlicht. Das Projekt, das von beetz brothers film production kommt, wurde bereits vor rund eineinhalb Jahren unter dem Titel "Kill My Doppelgänger" angekündigt - und jetzt gibt es auch einen Veröffentlichungstermin. Die Doku steht ab dem 16. Oktober exklusiv auf der Streamingplattform zum Abruf bereit.

Die von Cordula Stadter und Carsten Gutschmidt inszenierte Dokumentation rekonstruiert Schritt für Schritt die Ereignisse der verhängnisvollen Sommernacht des Doppelgängerinnen-Mordes im August 2022 in Ingolstadt. Damals wurde eine junge Frau tot auf der Rückbank ihres Auto gefunden. Der leblose Körper war mit mehr als 50 Messerstichen übersät. Schnell fällt der Verdacht auf ihren Ex-Mann, der sich, nach sieben Jahren Beziehung, nur wenige Wochen vor der Tat von ihr getrennt hat.

Doch dann die Wendung: Ein DNA-Test enthüllt, dass die Tote nicht Beauty-Bloggerin Shahraban ist - das hatten zunächst alle gedacht. Tatsächlich ist die Tote eine Frau, die Shahraban zum Verwechseln ähnlich sieht, sie heißt Khadidja. Wenig später steht Shahraban selbst als mutmaßliche Mörderin vor Gericht. In der Anklage wird der Bloggerin vorgeworfen, ihr mutmaßliches Opfer via Instagram gezielt gesucht und gefunden zu haben. Gemeinsam mit ihrem Komplizen soll sie Khadidja in einen Wald gelockt und ermordet haben, um so ihren eigenen Tod zu inszenieren und den Zwängen ihrer Familie zu entkommen.

Zum ersten Mal sprechen in der Dokumentation von Prime Video unter anderem Anwälte und Familienmitglieder der Täter sowie der Vater des Opfers und exklusiv der Ex-Mann der Täterin. "Der Prozess entwickelt sich zu einem Labyrinth aus Widersprüchen, Rätseln und Abgründen. Ging es wirklich nur um die Flucht aus einem streng kontrollierten Leben – oder doch um Eifersucht, Rache, verletzte Gefühle? Und warum hat sich der Komplize an der Tat beteiligt? Shahraban hatte ihn nur wenige Tage vor der Bluttat kennengelernt", heißt es jetzt in der Ankündigung zum Veröffentlichungstermin.