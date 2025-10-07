Das Netflix-Format "Kaulitz & Kaulitz" gewinnt beim Blauen Panther den Publikumspreis in der Kategorie Entertainment als "Beliebteste Reality-Serie", das ist jetzt bekannt geworden. Die Verleihung des Blauen Panthers findet am 22. Oktober in München statt, anders als in der Vergangenheit sind die meisten Gewinnerinnen und Gewinner schon vorab bekannt. Über den Publikumspreis ist bereits im August abgestimmt worden.

Bill und Tom Kaulitz sowie die zuständige Produktionsfirma Constantin Entertainment setzten sich im Voting gegen "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" (Good Guys Entertainment GmbH; RTL+) und "Diese Ochsenknechts" (B28 Produktion; Sky Deutschland) durch.

Die Nominierung für den Publikumspreis begründete die Jury unter anderem mit der Selbstironie, die "Kaulitz & Kaulitz" zugrunde liegt. "'Kaulitz & Kaulitz' ist eine Reality-Serie, die Glamour mit Selbstironie und persönliche Einblicke mit gesellschaftlicher Relevanz verbindet - und es dabei schafft, ein breites Publikum zu fesseln", heißt es. Bill und Tom Kaulitz würden sich nicht nur als Popstars zeigen, sondern auch als Menschen mit Ecken, Kanten und Emotionen. "Die Serie lebt von ihrer Selbstironie. Die Mischung aus Nähe und Distanz macht das Format besonders."

Und weiter: "Im Zentrum steht die enge Beziehung der Zwillinge - ein Thema, das selten so konsequent und liebevoll erzählt wird. Trotz aller Unterschiede und Konflikte bleibt der familiäre Zusammenhalt ein roter Faden, der vielen Zuschauerinnen und Zuschauern als emotionaler Anker dient. Die Serie spielt zwischen Los Angeles und Deutschland und zeigt, wie die Kaulitz-Brüder mit ihrer internationalen Karriere, kulturellen Unterschieden und dem Druck der Öffentlichkeit umgehen. Diese Perspektive ist selten im deutschen Fernsehen und macht das Format besonders reizvoll. Obwohl die Serie auf Unterhaltung setzt, spiegelt sie auch gesellschaftliche Themen wie Konsum, Selbstverwirklichung und mediale Selbstvermarktung wider." Das Format sei so "mehr als nur Reality-TV".