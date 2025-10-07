Am 31. Januar 2026 endet bei der "Zeit"-Verlagsgruppe eine Ära: Rainer Esser gibt dann die Position des Geschäftsführers nach 27 Jahren ab. Stattdessen wird er künftig als Executive Adviser der Holtzbrinck Publishing Group fungieren und zudem Mitglied des Aufsichtsrats der "Zeit". Unverändert bleibt er daneben Geschäftsführer der DvH Medien GmbH.

Seine Nachfolge als CEO der "Zeit"-Verlagsgruppe tritt zum 1. Februar 2026 dann Nils von der Kall an. Damit setzt man trotzdem auf Kontinuität: Er ist bereits seit 2004 im Unternehmen tätig, der Geschäftsleitung gehört er schon seit 2019 an, seit 2024 ist er als Chief Commercial Officer Mitglied der Geschäftsführung. Der Geschäftsführung gehören neben von der Kall auch weiterhin Christian Röpke (dann nicht mehr als Chief Product Officer, sondern als Chief Operating Officer) sowie Finanzchefin Iris Ostermaier an.

Unter Rainer Esser hat sich die "Zeit"-Gruppe prächtig entwickelt. Umsatz und Zahl der Mitarbeitenden steigerten sich gegen den Branchentrend, mit einem sehr gut laufenden Geschäft mit Digital-Abos konnte man Rückgänge im Print ausgleichen, dazu wurden neue Geschäftsfelder wie Magazine, Bildungsangebote und Veranstaltungen eingeführt.

Stefan von Holtzbrinck, CEO der Holtzbrinck Publishing Group: "Rainer Esser ist ein Ausnahmeunternehmer in der Medienbranche. Über ein Vierteljahrhundert hinweg durfte 'Die Zeit' unter seiner Führung ununterbrochen Auflagen- und Reichweitenzuwächse feiern. Dank seiner leidenschaftlichen Bereitschaft zu Innovation und zahlreicher neuer Geschäftsmodelle vervierfachte sich zudem der Umsatz. Wir sind ihm als Verleger und Gesellschafter für diese außergewöhnliche Leistung zutiefst dankbar. Dass er mit Nils von der Kall seinen eigenen, ganz vorzüglichen Nachfolger aufgebaut hat, ist eine Errungenschaft mehr. Wir freuen uns sehr darüber, mit Rainer Esser auch zukünftig in enger Verbundenheit zusammenarbeiten zu können."

Rainer Esser kommentiert: „Die 'Zeit'-Verlagsgruppe steht heute so stark da wie nie zuvor. Ich bin dankbar für die vielen großartigen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich diese Entwicklung gestalten durfte – und unseren Verlegern für ihr großes Vertrauen und ihre Unterstützung. Ich freue mich sehr, dass mit Nils von der Kall ein enger Kollege den Vorsitz der Geschäftsführung übernimmt und unsere einzigartige Erfolgsgeschichte fortschreiben wird."

Nils von der Kall sagt: "Die 'Zeit'-Verlagsgruppe ist Marktführer im Qualitätssegment und ein dynamisch wachsendes Medienhaus. Ich bin stolz auf alle Kolleginnen und Kollegen in Redaktion und Verlag, die jeden Tag Großartiges leisten. Und ich bin den Verlegern der 'Zeit' für ihr Vertrauen sehr dankbar. Gemeinsam mit Christian Röpke, Iris Ostermaier und allen Kolleginnen und Kollegen möchte ich das Wachstum und den Wandel konsequent weiterführen. Grundlage dafür sind unser herausragender Qualitätsjournalismus und die große Innovationskraft unseres gesamten Unternehmens."