Neben Tschurtschenthaler gehören der Geschäftsführung weiterhin auch die namensgebenden Beetz Brothers Christian und Reinhardt an. Die Aufteilung zwischen den dreien sieht künftig so aus: Tschurtschenthaler kümmert sich um die Entwicklung und Produktion von Leuchtturm- und High-End-Produktionen, während Christian Beetz sich verstärkt dem internationalen Markt, der Auswertung von IPs und umsatzstarken Großprojekten widmet. Reinhardt Beetz wird weiter die Geschäfte am Standort Lüneburg führen.

Georg Tschurtschenthaler hat die inhaltliche Ausrichtung der Beetz Brothers Film Production in den letzten Jahren maßgeblich mitgeprägt, unter anderem durch mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilmen wie "The Cleaners", "Eternal You" oder "Gefährlich nah - Wenn Bären töten". Zudem hat er sich als Showrunner im High-End-Serienbereich einen Namen gemacht. Dazu zählen das erste dokumentarische Netflix-Original "Rohwedder - Einigkeit und Mord und Freiheit", "Reeperbahn Spezialeinheit FD65" für die ARD, "Juan Carlos - Liebe, Geld, Verrat" für Sky oder das gerade mit dem Deutschen Fernsehpreis geehrte "German Cocaine Cowbow" für Prime Video.

"Mit seiner Berufung in die Geschäftsführung bauen wir neben den Bereichen Investigation und True-Crime, gezielt unser Engagement im Sport- und im Musikbereich weiter aus, um in dem schwierigen Marktumfeld weiter organisch zu wachsen“, sagt Christian Beetz, Gründer und Geschäftsführer von Beetz Brothers Film Production Berlin. Reinhardt Beetz, Gründer und Geschäftsführer von Beetz Brothers Film Production Lüneburg, ergänzt: "Wir arbeiten seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll zusammen – seine Berufung in die Geschäftsführung ist ein logischer und wichtiger Schritt, um unsere Vision von dokumentarischem Erzählen auf höchstem Niveau weiter voranzutreiben."

Georg Tschurtschenthaler selbst sagt zu seiner Berufung: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die neue Verantwortung in der Geschäftsführung. Dabei wollen wir weiter beweisen, dass kommerzieller Erfolg und Qualität keinen Widerspruch darstellen und mit unseren Inhalten ein großes Publikum erreichen."