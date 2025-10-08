Beate Balser, die schon seit 2023 als Herstellungsleiterin fest zum Team der Kölner Produktionsfirma 307 Production gehört und die ARD-Reihen "Lost in Fuseta", "Zwei Frauen für alle Felle" und "Entführen / Berühmt sein für Anfänger" sowie für RTL "Morden auf Öd" verantwortet, steigt als kaufmännische Leiterin in die Geschäftsführung auf. Damit bildet sich gemeinsam mit Simone Höller künftig eine Doppelspitze.

"Mit Beate Balser verbindet mich eine über fünfzehnjährige enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ihre langjährige Erfahrung in der Film- und Produktionsbranche ist für uns ein großer Gewinn – gerade in einer Zeit, in der die Branche vor Umbrüchen steht. Es ist für die 307 Production der konsequente Schritt, gemeinsam mit Beate die nächsten Entwicklungen anzugehen und unsere junge, dynamische Firma in eine erfolgreiche Zukunft zu führen", so Simone Höller.

Beate Balser sagt: "Ich danke Simone Höller und Michael Lehmann für ihr Vertrauen, die 307 Production in der Rolle der Ko-Geschäftsführerin mitzugestalten. Ich glaube fest an das große Potenzial der 307 und freue mich auf die nächsten Schritte – getragen von kreativer Energie und dem starken Teamgeist hier."

Die 307 Production GmbH mit Sitz in Köln ist eine Tochter der Studio Hamburg Production Group. Das Unternehmen entwickelt und produziert fiktionale Reihen, Serien und Einzelstücke für den deutschen und internationalen Markt