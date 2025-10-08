Im vergangenen Jahr hat RTL "Bauer sucht Frau" bereits Ende September gestartet. 2025 müssen die Fans des Formats deutlich länger warten: Die neue Staffel der Kuppelsendung meldet sich im linearen Programm erst am 3. November zurück. Wie gehabt sind die Folgen dann immer montags ab 20:15 Uhr zu sehen. Weil man bei insgesamt zwölf Folgen, die UFA Show & Factual produziert hat, in diesem Tempo aber nicht vor Weihnachten fertig wäre, zieht man das Tempo ab Dezember an.

Konkret gibt’s ab dem 2. Dezember immer auch dienstags zur besten Sendezeit jeweils eine Folge zusätzlich zu sehen. Das Staffelfinale flimmert dann einen Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, über die Bildschirme. Bei RTL+ gibt’s die Montags-Ausgaben jeweils eine Woche vorab zu sehen, die Dienstags-Folgen werden allerdings erst im Anschluss an die lineare Ausstrahlung der Montags-Folge online gestellt. Im Anschluss an die Episoden am Montagabend setzt RTL darüber hinaus wieder auf "Ralf, der Bauernreporter".

Bei Vox melden sich im November unterdessen ebenfalls zwei bekannte Formate zurück. Ab dem 5. November zeigt der Sender immer mittwochs zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr neue Ausgaben von "Doc Caro - Jedes Leben zählt". Insgesamt sechs neue Folgen des Formats mit Carola Holzner hat man bei spin tv in Auftrag gegeben. In der neuen Staffel geht es unter anderem um einen Skifahrer mit einer Zungenverletzung und einen Vater mit Brustschmerzen, der vor den Augen seines Sohns zusammenbricht.

Wenige Tage später, am 8. November, melden sich "Martin Rütters Tierheimhelden" im Vox-Programm zurück. In sechs neuen Folgen stellen sich Rütter und Detlef Steves dem Alltag im Tierheim. In der ersten Folge geht es für Steves nach Koblenz, dort soll er sein Können als Hundetrainer unter Beweis stellen. Währenddessen kümmert sich Martin Rütter unter anderem um die Stadttauben. Die Folgen sind immer samstags ab 19:10 Uhr zu sehen.