In einer neuen Musikshow will ProSieben demnächst noch einmal Legenden wie Elvis Presley und Amy Winehouse auf die Bühne holen - und zwar mittels moderner Technik. "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" nennt sich das neue, eigenentwickelte Format, das bereits ab Ende Oktober von Endemol Shine Germany produziert wird. Entsprechende Planungen hat ProSieben gegenüber DWDL.de bestätigt.

In "Staying Alive" liefern sich Samu Haber, die No Angels, Alvaro Soler und Sasha einen muskalischen Wettstreit, bei dem sie auf der Bühne mit Elvis Presley, Whitney Houston, Amy Winehouse und Freddie Mercury performen und in Duetten sowohl ihre eigenen Hits als auch die größten Songs der Musiklegenden der Vergangenheit neu interpretieren. So singen etwa die No Angels singen "Daylight in Your Eyes" gemeinsam mit Elvis, während Sasha zusammen mit Amy Winehouse "I feel lonely" zum Besten gibt. Das Publikum entscheidet sich schließlich darüber, wer das Duett des Abends geliefert hat.

Wann die neue Musikshow den Weg auf den Bildschirm finden wird, steht noch nicht fest. Senderchef Hannes Hiller hatte allerdings gerade erst im DWDL.de-Interview eine ganze Reihe an Shows für die kommenden Monate angekündigt, darunter neue Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" und "Wer stiehlt mir die Show?" sowie eine neue Primetime-Show mit Chris Tall, die neue Realityshow "Die Abrechnung" und das Finale vom "Duell um die Welt".

"Der Herbst/Winter ist wirklich picke-packe voll – und im Januar geht’s nahtlos weiter", versprach Hiller. Mit "Staying Alive" hat er nun noch einen weiteren Show-Neustart in der Pipeline.