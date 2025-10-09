Trauer um Wanda Perdelwitz: Die Schauspieler ist im Alter von nur 41 Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalls in Hamburg gestorben. Über fast zehn Jahre hinweg - von 2012 bis 2022 - war sie im "Großstadtrevier" in der Rolle der Nina Sieveking zu sehen. Darüber hinaus stand sie auch für andere Produktionen, darunter "Morden im Norden", das "Traumschiff" sowie zuletzt mehrfach für die RTL-Krimireihe "Behringer und die Toten", vor der Kamera.

© NDR/Hendrik Lüders Frank Beckmann

Beckmann weiter: "Ihr Rückhalt, ihre Authentizität und ihr persönlicher Einsatz waren auch abseits der Kamera spürbar – sie war ein Teil der Seele dieser Serie. Wir verlieren nicht nur eine herausragende Schauspielerin, sondern einen liebenswürdigen, engagierten Menschen. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie, ihren Freundinnen und Freunden – und all jenen, die sie im Fernsehen und Theater schätzten."

Der NDR hat zugleich angekündigt, anlässlich des Todes von Wanda Perdelwitz sein Programm zu ändern. An diesem Donnerstag wiederholt der Sender um 22:00 Uhr noch einmal den Spielfilm "Großstadtrevier - St. Pauli, 06:07 Uhr".