Nach 17 Jahren bei RTL Deutschland hat sich Julia Kikillis für einen neuen Karriereschritt entschieden: Zum 1. November übernimmt sie die Leitung der Öffent­lich­keits­arbeit, Un­ter­neh­menskom­mu­ni­ka­tion und Events der Kölner Ver­lags­grup­pe Bastei Lübbe. Bei RTL Deutschland war Kikillis seit 2008 auf ver­schiedenen Positionen im Kom­mu­ni­ka­tions­bereich tätig, zuletzt als SVP Kommunikation Unterhaltung und Sprecherin von Vox und RTL+.

In ihrer neuen Funktion berichtet sie direkt an den Vorstand - und folgt auf Barbara Fischer, die nach mehr als 36 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand wechselt. "Wir freuen uns sehr, mit Julia Kikillis eine erfahrene, kommunikativ starke und einnehmende Persönlichkeit für uns gewonnen zu haben, die uns als progressivem Publikums­verlag und erfolgreicher Aktien­gesellschaft neue Impulse geben und unseren Weg bereichern wird", sagte Soheil Dastyari, Vorstands­vorsitzender der Bastei Lübbe AG.

Mit 14 Verlags­marken und knapp 114 Millionen Euro Umsatz ist Bastei Lübbe eigenen Angaben zufolge die führende unabhängige Verlags­gruppe in Deutschland.