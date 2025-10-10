Nach 17 Jahren bei RTL Deutschland hat sich Julia Kikillis für einen neuen Karriereschritt entschieden: Zum 1. November übernimmt sie die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit, Unternehmenskommunikation und Events der Kölner Verlagsgruppe Bastei Lübbe. Bei RTL Deutschland war Kikillis seit 2008 auf verschiedenen Positionen im Kommunikationsbereich tätig, zuletzt als SVP Kommunikation Unterhaltung und Sprecherin von Vox und RTL+.
In ihrer neuen Funktion berichtet sie direkt an den Vorstand - und folgt auf Barbara Fischer, die nach mehr als 36 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand wechselt. "Wir freuen uns sehr, mit Julia Kikillis eine erfahrene, kommunikativ starke und einnehmende Persönlichkeit für uns gewonnen zu haben, die uns als progressivem Publikumsverlag und erfolgreicher Aktiengesellschaft neue Impulse geben und unseren Weg bereichern wird", sagte Soheil Dastyari, Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG.
Mit 14 Verlagsmarken und knapp 114 Millionen Euro Umsatz ist Bastei Lübbe eigenen Angaben zufolge die führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland.