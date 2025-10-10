Fans von Annette Frier und Christoph Maria Herbst können aufatmen: Das ZDF hat eine Fortsetzung von "Merz gegen Merz" angekündigt. Nach drei Serien-Staffeln und zwei Filmen wird es demnächst zwei weitere Filme mit den beiden Schauspielern als Ex-Ehepaar zu sehen geben. Die Dreharbeiten haben auch bereits in Köln begonnen und laufen voraussichtlich noch bis zum 27. November.

In dem neuen Film "Merz gegen Merz – Alles hat seinen Preis" (Arbeitstitel) soll Erik (Christoph Maria Herbst) bei einem großen Mittelstands-Event der Ehrenpreis verliehen werden. Für Erik bedeutet das: ein Wochenende in einem Nobelhotel im Kreis seiner (Ex-)Familie. Für seine Ex-Frau Anne (Annette Frier) eine willkommene Abwechselung von den Problemen mit ihrer Eventagentur und ihrem Partner Jonas (Nikolaus Benda), für Leon (Philip Noah Schwarz) eine Möglichkeit, die ersten dunklen Wolken über seiner Ehe mit Soraya (Süheyla Ünlü) zu vertreiben, und für Maria (Claudia Rieschel) eine Gelegenheit zu erzählen, was es wirklich mit ihrer neuen Mitbewohnerin Silvia (Alexandra von Schwerin) auf sich hat. Nur seine Eltern (Carmen-Maja Antoni und Bernd Stegemann) und seinen dementen Schwiegervater Ludwig (Michael Wittenborn) würde Erik gerne zu Hause lassen.

Und in "Merz gegen Merz – Neuanfänge" (Arbeitstitel) gesteht Erik sich ein, dass sein Leben vor der Scheidung besser war als das danach. Auch Anne ist durch die Selbstständigkeit und ihre neue Beziehung mit Jonas nicht so happy geworden wie erhofft. Steht also womöglich ein Comeback der Merzens vor der Tür? Derweil denkt Sohn Leon ernsthaft darüber nach, seine Frau zu verlassen. Jonas hingegen will Anne nicht kampflos aufgeben und plant, ihr einen Antrag zu machen – ausgerechnet auf Marias Feier für ihre neue Lebensgefährtin Silvia. Als ihr dementer Mann Ludwig von der Feier hört, fühlt er sich endgültig überflüssig und beschließt, mit Renates Hilfe seine letzte Reise anzutreten.

In weiteren Rollen sind unter anderem Johanna Gastdorf, Michael Kamp, Lukas von Horbatschewsky und Anton Weber zu sehen. Die Drehbücher stammen von Ralf Husmann und Annekathrin Lang, Regie führt wieder Felix Stienz. Es produziert die MadeFor Film GmbH (Produzenten: Ralf Husmann und Gunnar Juncken, ausführende Produzentin: Adrienne Selmke). Die Redaktion im ZDF haben Corinna Marx und Dominik Pölzl.