Prime Video hat das Veröffentlichungsdatum der Serie "Miss Sophie" bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um das lang erwartete Prequel zum Silvester-Klassiker "Dinner for One", das von UFA Fiction erstmals im Jahr 2022 in Aussicht gestellt wurde. Ab dem 22. Dezember steht "Miss Sophie" weltweit den Nutzerinnen und Nutzern von Prime Video zur Verfügung.

In der Serie will man Entstehungsgeschichte der wohl bekanntesten Dinner-Gesellschaft der TV-Geschichte erzählen und zeigen, wie Miss Sophie und ihr Butler James zu dem legendären Duo wurden, das seit Jahrzehnten Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an Silvester unterhält. In den Hauptrollen sind Alicia von Rittberg als junge Miss Sophie und Kostja Ullmann als Butler James zu sehen.

An ihrer Seite spielen unter anderem Moritz Bleibtreu (Mr. Pommeroy), Jacob Matschenz (Sir Toby), Frederick Lau (Mr. Winterbottom), Christoph Schechinger (Admiral von Schneider), Ulrich Noethen, Lilly-Marie Vogler und Max von Pufendorf. Premiere feierte die Serie schon vor einigen Wochen im Rahmen des Filmfests München. Inszeniert wurde "Miss Sophie" von den Regisseuren Markus Sehr und Daniel Rakete Siegel nach Drehbüchern von Headautor Tommy Wosch.

So beschreibt die UFA den Inhalt der Serie: Angesichts einer finanziellen Notlage beschließt die junge Miss Sophie (Alicia von Rittberg) zu heiraten und lädt fünf Heiratskandidaten auf ihr Schloss ein. Doch bevor sie ihre Wahl treffen kann, verabschiedet sich ein Kandidat freiwillig und ein anderer wird ermordet. Um den Mörder zu finden und den geeignetsten Gatten zu wählen, fordert Miss Sophie die Junggesellen zu einem abenteuerlichen Wettkampf um ihr Herz heraus. Immer an ihrer Seite ist ihr Butler James (Kostja Ullmann), der schon seit seiner Kindheit romantische Gefühle für Miss Sophie hegt. Eine zarte, aber unmöglich erscheinende Liebe wächst heran.