Die ARD hat am Freitagmittag eine Programmänderung für den heutigen Abend im Ersten verschickt. Dort steht zwar wie geplant die Übertragung des WM-Qualifikationsspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Luxemburg auf dem Programm - überraschend ist aber der Zusatz, was in der Halbzeitpause zu sehen sein wird.

Üblicherweise nutzt die ARD diese Zeit, um dort neben einer kurzen Analyse der ersten Halbzeit noch eine Kurz-Ausgabe der "Tagesthemen" zu zeigen. Diesmal hingegen lautet der Hinweis "dazwischen ca 21:30 Uhr bis 21:38 Uhr: Poldi meldet sich". Weitere Details dazu nannte die ARD nicht - man darf also gespannt sein, womit Lukas Podolski sich meldet und wofür die ARD diese sehr reichweitenstarke Zeit nutzen will. Als Fußball-Experte wäre er jedenfalls nicht nötig, Bastian Schweinsteiger ist an der Seite von Esther Sedlaczek im Einsatz.

Die "Tagesthemen" wird es am heutigen Abend dann erst nach Ende des Fußball-Abends voraussichtlich um 23:30 Uhr zu sehen geben. Dort dauern sie zwar dann auch nicht die regulären 35 Minuten, mit 20 Minuten erhalten sie aber zumindest deutlich mehr Sendezeit als sonst in der Halbzeitpausen-Version.