ProSieben hat die Rückkehr von "Joko & Klaas gegen ProSieben" in Aussicht gestellt. Die Spielshow von und mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf meldet sich am 19. November im Programm des Senders zurück und ist dann immer wie gewohnt mittwochs ab 20:15 Uhr zu sehen. Das bedeutet auch: Joko und Klaas treten nicht nur gegen ihren eigenen Sender an, sondern auch gegen Stefan Raab, dessen RTL-Show ebenfalls auf diesem Sendeplatz läuft.

Ansonsten hat sich am Konzept nichts geändert: Joko und Klaas müssen in verschiedenen Spielen erneut versuchen, ihren Haus- und Hofsender ProSieben zu schlagen. Schaffen sie das, gewinnen sie 15 Live-Minuten, die sie am darauffolgenden Tag frei gestalten können. Gewinnt ProSieben die Show am Mittwochabend, müssen sich die Angestellten Winterscheidt und Heufer-Umlauf vollkommen in die Dienste ihres Senders stellen.

Die Auswahl der Gegnerinnen und Gegner für Joko & Klaas übernimmt wie immer ProSieben. Diesen Herbst sind stellvertretend für den Sender mit dabei: Schauspieler Matthias Schweighöfer, die Sängerinnen Alli Neumann und Kayla Shyx, die Moderatorinnen Janin Ullmann und Viviane Geppert, Annemarie und Wayne Carpendale, Model Stefanie Giesinger, Podcasterin Salwa Houmsi, die Wolter-Zwillinge Dennis und Benni, Comedian Nico Stank, Schauspielerin Nilam Farooq, Schauspieler Maximilian Mundt, TikTokerin Frau Gretel, die Schauspieler Oskar und Emil Belton, Sängerin Jeanette Biedermann und Musiker Michael Patrick Kelly. Moderiert wird "Joko & Klaas gegen ProSieben" von Steven Gätjen.

Florida Entertainment hat für die kommende Herbst-Staffel erneut sechs frische Folgen produziert. Fünf davon werden reguläre Ausgaben sein. Die sechste Folge ist, wie schon im Vorjahr, ein Special: "Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026" wird am 1. Januar 2026 zur besten Sendezeit bei ProSieben ausgestrahlt.

Hinweis: Wir haben die Infos zur Ausgabe an Neujahr ergänzt.