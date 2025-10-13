Peter Güde geht zu Network Movie Köln: Wie die Produktionsfirma am Montag mitteilte, fungiert Güde seit diesem Monat als Creative Producer und ist in dieser Funktion für das strategische Development am Kölner Standort verantwortlich.

© privat

"Mit Peter Güde ist es uns gelungen, nicht nur einen mehrfach prämierten Autor und Produzenten, sondern gleichzeitig auch einen versierten Kenner der deutschen Fernseh- und Streamerlandschaft an das Unternehmen zu binden", erklärte Wolfgang Cimera, Produzent und Geschäftsführer von Network Movie Köln. "Gerade im Rahmen des strategischen Developments erwarten wir uns durch seine Expertise als Showrunner und sein weitläufiges Netzwerk positive Impulse auf unsere ambitionierte Entwicklung."

Peter Güde selbst betonte, er freue sich darauf, das strategische Development für den Standort Köln voranzutreiben. "Die große Bandbreite der Möglichkeiten und Herausforderungen, die das fiktionale Portfolio von Network Movie bietet, reizen mich sehr", so Güde weiter.