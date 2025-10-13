Künstliche Intelligenz (KI) ist weiterhin das Thema der Stunde, auch viele Produktionsfirmen beschäftigen sich mit den Möglichkeiten, die sich durch die neue Technologie ergeben - an vielen Stellen sind die Ergebnisse auch bereits zu sehen. Und nun wird das Thema KI auch bei der Produktionsallianz wichtiger: Auf der jüngsten Jahresmitgliederversammlung hat die Organisation die Einsetzung eines KI-Beirats beschlossen. Dieser soll sich aus Vertreterinnen und Vertretern aller Sektionen zusammensetzen, Ziel sei die umfassende Bearbeitung von rechtlichen Fragestellungen, auch die politische Dimension von KI soll der Beirat im Blick haben.

Auf der Mitgliederversammlung hat die Produktionsallianz aber auch einen neuen Gesamtvorstand gewählt. Neu im Führungsgremium ist Hannes Jakobsen von Drive Beta, ausgeschieden sind dagegen Uli Aselmann, Bernd Neumann und Corinna Mehner. Des Weiteren wurden folgende Mitglieder des Gesamtvorstands bestätigt: Oliver Berben, Benedikt Böllhoff, Christian Franckenstein, Gunnar Juncken, Fred Kogel, Sabine de Mardt, Sascha Schwingel, Gabriele M. Walther, Johannes Züll. Aufgrund der Sektionsgröße von mehr als 30 Mitgliedsunternehmen gehören dem Gesamtvorstand zudem Bernd Wilting (Dokumentation), Stefan Oelze (Entertainment), Michael Polle (Fernsehen) und Meike Kordes (Kino) an.

Die Sektionsvorsitzenden Maite Woköck (Animation), Kay Siering (Dokumentation), Andrea Schönhuber-Majewski (Entertainment), Laura Machutta (Fernsehen), Janine Jackowski (Kino) und Martin Wolff (Werbung) gehören dem Gesamtvorstand aufgrund ihrer Funktion ebenfalls an und wurden in ihren Ämtern bestätigt. Das trifft auch auf Michelle Müntefering, CEO und Sprecherin des Gesamtvorstands, zu.

Müntefering drängt in einem Statement dann auch noch einmal auf die Einführung einer gesetzlichen Investitionsverpflichtung. Sie sagt: "Die Produktionsallianz steht für starke Netzwerke in der deutschen Film- und Fernsehwirtschaft. Vom neu gewählten Gesamtvorstand geht ein klares Signal an die Politik: Wir brauchen keine Lippenbekenntnisse, sondern verbindliche gesetzliche Regeln. Ohne sie droht der Ausverkauf des Produktionsstandorts Deutschland – und die Grundarchitektur unseres Filmlandes gerät ins Wanken. Wir fordern eine gesetzliche Investitionsverpflichtung mit fairem Rechterückbehalt – ohne Hintertüren. Mit dem neuen KI-Beirat greifen wir Produzentinnen und Produzenten zudem die gesellschaftliche und politische Dimension des Themas auf. Unser Anspruch ist es, die Zukunft der Filmbranche aktiv zu gestalten."