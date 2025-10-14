Die junge WDR-Welle 1Live hat eine sechsteilige YouTube-Serie gestartet, in der Content-Creatorin Parshad und ihr bester Freund Mert-Can bei einem 12-tägigen Roadtrip über 4.500 Kilometer begleitet werden. Mit einer Schrottkarre schließen sich die beiden rund 120 Gleichgesinnten beim diesjährigen Pothole Rodeo an und fahren dabei quer durch den Balkan.

Parshad Esmaeili, mit iranischen Wurzeln und in Deutschland geboren und aufgewachsen, begann ihre Karriere beim Radiosender planet radio. Mit ihrer eigenen Sendung "Frag Parshi" gewann sie den Deutschen Radiopreis. Seit 2021 bespielt sie gemeinsam mit funk diverse Comedyformate für ihren gleichnamigen YouTube-Kanal, der inzwischen über 200.000 Abonnentinnen und Abonnenten zählt. Bei TikTok folgen der 28-Jährigen sogar mehr als eine Million Menschen.

"Parshads Balkan Rallye", so der Titel des neuen Formats, erscheint nun jedoch nicht auf ihrem Kanal, sondern auf dem YouTube-Kanal von 1Live. Zum Auftakt stehen seit diesem Dienstag die ersten beiden Episoden bereit, die übrigen Episoden folgen danach immer dienstags im Wochentakt. Ab dem 4. November gibt's das Format zudem in der ARD-Mediathek zu sehen.

"Authentisch, ungeschönt, Vlog-Syle - ohne künstliche Filter oder aufgedrückte Skripte" - so beschreibt 1Live das YouTube-Format und spricht zugleich von einer "Heldinnenreise" mit "echten Emotionen und einer migrantischen Perspektive, die viel zu selten sichtbar ist". Parshad Esmaeili eröffne "eine neue, frische Erzählweise zum Thema Auto, jenseits von Technik-Nerdtum oder Macho-Posen".