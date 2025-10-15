Gerade erst feierte Reiner Calmund seinen Abschied von der Vox-Show "Grill den Henssler", in der er schon das Essen bewertetet, als diese noch auf den Namen "Kocharena" hörte. Nun steht direkt der nächste Abschied an, denn auch Christian Rach wird nicht mehr länger als Juror in der Sendung mit dabei sein. Die kommende Ausgabe, die bereits bei RTL+ zum Abruf bereitsteht, ist die letzte mit ihm.

"Das ist heute meine letzte Bewertung und auch meine letzte Sendung bei 'Grill den Henssler'. Ich steige hier jetzt aus", erklärt Rach bei der Dessertbewertung. "Ich sage vor allem ihnen als Publikum, der Jury, allen vor und hinter der Kamera vielen, vielen Dank!" In insgesamt 103 Sendungen war der frühere Sterne-Koch als Juror dabei. Wertschätzende Worte äußerte dann auch Moderatorin Laura Wontorra: "Mir fällt es sehr schwer dich gehen zu lassen. Du bist immer so auf den Punkt, du bist ehrlich und trotzdem charmant, hast so viel Know-how. Du warst eine Bereicherung für diese Sendung. Du wirst sehr fehlen!"

Wie Vox den früheren "Restauranttester" bei "Grill den Henssler" ersetzen wird, ist bislang noch nicht bekannt. An Calmunds Stelle rückten zuletzt wechselnde Gastjuroren an die Seite von Rach und Jana Ina Zarrella, die wohl auch weiterhin an Bord der Show mit Steffen Henssler bleiben wird. Zum Finale bewertet erstmals Guido Maria Kretschmer das Essen von Henssler und seinen prominenten Herausforderern. Zum Staffel-Finale sind es Tim Bendzko, Panagiota Petridou und Stefan Zarrella, die es mit dem Hamburger Koch aufnehmen wollen.

Henssler selbst wird indes schon eine Woche später mit einer neuen Kochshow bei Vox zu sehen sein: Ab dem 26. Oktober zeigt der Sender zunächst vier Folgen von "Hensslers Dreamteam" - dann mit Sonja Zietlow als Moderatorin. Und schon ab dem 22. Oktober schaut der Koch auch bei der Konkurrenz vorbei: Dort gibt er nämlich seinen Einstand als Jury-Mitglied bei "The Taste".