ProSiebenSat.1 hat die Führung des Commerce & Ventures-Segments neu geregelt. Bereits zum 1. Oktober hat demnach Florian Hirschberger neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer des Investment-Arms SevenVentures auch die Rolle des Segment-CEOs von Commerce & Ventures übernommen. Als solcher leitet er nun also das gesamte Beteiligungsgeschäft der Gruppe. Gleichzeitig wurde Maximilian Jochim, Geschäftsführer der SevenVentures und des SevenAccelerators, zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben zum CFO des Segments ernannt.

Das neue Duo übernimmt die Aufgaben von Tim Rhoenisch, der Ende Oktober seine Tätigkeit als CEO und CFO des Commerce & Ventures-Segments beenden wird. Rhoenisch war erst Mitte des vergangenen Jahres zum CEO aufgestiegen, nachdem er 2022 als CFO zum Bereich hinzugestoßen war.

Der ProSiebenSat.1-Gruppe soll Rhoenisch noch "für ein paar Wochen" erhalten bleiben, wie es heißt. In dieser Zeit soll er bei "wichtigen strategischen Projekten" unterstützend tätig sein. Darüber hinaus werden der Vorstandsvorsitzende von ProSiebenSat.1, Bert Habets, und Finanzvorstand Martin Mildner eine "aktivere Rolle im Beirat der NuCom Group einnehmen". Hier hat man die Mehrheitsbeteiligungen des Commerce & Ventures-Segments gebündelt.

Den Wechsel an der Spitze des Bereichs muss man wohl auch im Zuge der größeren Veränderungen sehen, die aktuell bei ProSiebenSat.1 stattfinden. Vor rund vier Wochen hat Media for Europe (MFE) die Mehrheit am Konzern übernommen, die Italiener drängen schon seit vielen Jahren darauf, dass sich Unterföhring von seinen Beteiligungen trennt und nur noch auf den Bereich Unterhaltung konzentriert. Dieser Kurs dürfte unter den neuen Voraussetzungen forciert werden.

ProSiebenSat.1-CFO Martin Mildner sagt: "Ich freue mich, dass wir die Position von Tim Rhoenisch mit einer internen Lösung kompetent nachbesetzen können. Florian Hirschberger und Maximilian Jochim haben beide seit vielen Jahren ihre Expertise und Führungsstärke unter Beweis gestellt. Ich danke Tim herzlich für seinen großen Einsatz in den vergangenen drei Jahren. Unter seiner Führung hat sich das gesamte Segment sowohl bei Umsatzwachstum als auch Profitabilität sehr gut entwickelt. Zudem freue ich mich auf die vertiefte Zusammenarbeit mit Bert, der mit mir künftig im NuCom Advisory Board wichtige strategische Entscheidungen treffen wird."