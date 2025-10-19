ProSieben arbeitet an einer neuen Doku über erwachsene Kinder prominenter Persönlichkeiten. Das geht aus einem "Bild"-Bericht hervor, den ein Sendersprecher bestätigte. "In der Reportage-Reihe mit dem Arbeitstitel 'Born Famous' begleitet ProSieben über mehrere Monate hinweg erwachsene Kinder von großen Stars", heißt es aus Unterföhring, ohne jedoch Details über den Cast zu nennen. Wen man begleite, werde man "rechtzeitig ankündigen", so der Sprecher.

"Bild" weiß allerdings offensichtlich schon mehr: So spekuliert das Blatt über die Teilnahme von Maxim Klitschko, dem Basketball spielenden Sohn von Kyjiws Bürgermeister Vitali Klitschko. Auch Summer Terenzi, die Tochter von Sarah Connor und Marc Terenzi, die offenbar ebenfalls nach einer Karriere als Sängerin strebt, soll von den Kameras begleitet werden. Darüber hinaus ist die Rede von San Diego Pooth, Sohn von Verona und Franjo Pooth, und Gloria-Sophie Burkandt, der ältesten Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Produziert wird "Born Famous" von Constantin Entertainment, das auch hinter dem Netflix-Erfolg "Kaulitz & Kaulitz" steht. Eine Ausstrahlung ist laut "Bild" erst für das zweite Halbjahr 2026 geplant.