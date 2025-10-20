Kategorie Design

Best design in print or poster advertising

Gold

BDA Creative: ARD - Sportschau Hinrunde

Die Plakat-Kampagne von BDA überzeugt mit einer starken Idee, die gestalterisch präzise und zielgruppengenau umgesetzt wurde. Der Fan steht im Mittelpunkt – emotional, authentisch und visuell kraftvoll inszeniert. Die Sportschau als erste Adresse für alle Fußballfans!

Best new design package for a channel or platform

Gold

Gédéon: Atresmedia - La Sexta

Das neue Design von La Sexta zeichnet sich durch Mut, Flexibilität und klare Wiedererkennbarkeit aus. Der prägnante Grünton und die sechs variantenreichen Formen spiegeln die Vielfalt des Programms auf intelligente Art und Weise wider. Das Logo funktioniert dabei nicht nur als Markenzeichen, sondern auch als verbindendes Element, das die Zuschauer spielerisch durch alle Inhalte und Plattformen führt – modern, lebendig und mit hohem Wiedererkennungswert.

Best bumper or station-idents

Gold

ARTE: Idents Noel

Die festlichen Werbetrenner von ARTE überraschen mit originellen Ideen und liebevoller Umsetzung: Singende Wichtel, ein grummeliger Fischerbär und kämpfende Schneemänner bringen den Ugly-Sweater-Charme mit augenzwinkerndem Humor auf den Bildschirm. Drei kleine Szenen, die perfekt zur Jahreszeit passen – witzig, warmherzig und visuell hervorragend gestrickt!

Best seasonal design elements

Gold

Weihnachten auf ARTE

ARTE schafft es, weihnachtliche Stimmung mit Witz, Charme und einem hohen gestalterischen Anspruch zu verbinden. Die liebevoll animierten Szenen überraschen durch kreative Ideen und pointierten Humor. Eine saisonale Umsetzung, die Spaß macht und nachhaltig im Gedächtnis bleibt.

Best lead-in / opening title sequence: Fiction

Gold

RTL+ & BDA Creative: Ich bin Dagobert

Dieser Opener überzeugt durch einen starken konzeptionellen Ansatz, der visuell wie auch inhaltlich auf ganzer Linie funktioniert. Die Idee, in den Kopf der Hauptfigur einzutauchen, wird durch den Mix aus gezeichneten Erinnerungen, komplexen Bauplänen und detailreicher 3D-Animation atmosphärisch stark umgesetzt. Eine stilistisch eigenständige Titelsequenz, die sofort in die Welt der Serie zieht und Lust auf mehr macht!

Best lead-in / opening title sequence: Non-Fiction

Gold

ARTE: Jingles für Mittwochs

Mit drei prägnanten Jingles gelingt ARTE eine passgenaue Einführung in seine Dokumentarfilmkollektionen. Spannend, stilistisch klar und genau auf die Zielgruppe zugeschnitten – diese Openings wecken Neugier und führen wirkungsvoll in die Themenwelten ein.

Best lead-in / opening title sequence: Sports

Gold

UnitedSenses: Billie Jean King Cup

Die Titelsequenz zum Billie Jean King Cup beeindruckt durch emotionale Kraft, visuelle Dynamik und ein modernes Design, das die Bedeutung des Turniers eindrucksvoll unterstreicht. UnitedSenses gelingt es, Sportgeschichte, Spannung und Stil in wenigen Sekunden auf den Punkt zu bringen – kraftvoll und mitreißend!

Best information or news design

Gold

Wahlen bei RTL & ntv

Mit klarer Formsprache und durchdachtem Design schaffen RTL & ntv eine Wahlberichterstattung, die Orientierung bietet und gleichzeitig visuell überzeugt. Besonders die kraftvolle Typografie setzt ein starkes gestalterisches Zeichen. Eine mutige, moderne Umsetzung, die Informationen klar vermittelt und ganz klar heraussticht!

Best sports design

Gold

BDA Creative: SWR Sport

Das neue Design von SWR Sport passt perfekt zum Sender und überzeugt durch klare, starke Farben sowie ein dynamisches, vielseitig einsetzbares Logo. Die Gestaltung ist sauber und solide, dabei modern und frisch. Besonders gelungen ist die Integration des Logos als zentrales Element, das Bewegung und Energie vermittelt. Ein stimmiges Gesamtpaket, das auf allen Kanälen und im Studio einen hohen Wiedererkennungswert bietet.

Best programme-related design package

Gold

ARTE: Tracks

Das Rebranding von ARTE Tracks besticht durch seinen coolen, geradlinigen Retro-Stil, der perfekt zur Sendung passt. Die nahezu vollständig digitale Umsetzung bringt den legendären Formatcharakter frisch und zeitgemäß auf den Punkt.

Kategorie Promotion & Campaigns

Best spot for a TV station or streaming/media platform

Gold

SRF Wissen

Ein starkes visuelles Konzept vom SRF: Das „I“ im Wort „WISSEN“ wird durch symbolhafte Bilder ersetzt, die Neugier wecken und Fragen stellen. So wird ein statisches Wort zum visuellen Spielfeld – modular, vielseitig und konsequent auf den Anspruch ausgerichtet, Wissen mit Leichtigkeit zu vermitteln. Eine mutige und intelligente Umsetzung, die im Gedächtnis bleibt!

Best programme spot: Fiction

Gold

high five cgn: RTL+ – Der blanke Horror

high five cgn inszeniert den RTL-Frühling auf ungewöhnliche Weise – düster, witzig und hochgradig unterhaltsam. Perfekter Schnitt, treffsicherer Sound und ein cleverer Twist verbinden die Horrorformate zu einem Spot mit echtem Spaßfaktor. Visuell wie auditiv punktgenau umgesetzt – kreativ, mutig und goldwert!

Best programme spot: Sports

Gold

BDA Creative: ARD – Handball WM

Der BDA-Trailer zur Handball-WM 2025 bringt auf den Punkt, was den Sport ausmacht: Tempo, Leidenschaft und pure Intensität. Rasante Schnitte, dynamisches Motiondesign und emotionale Spielszenen erzeugen eine mitreißende Wucht – ab der ersten Sekunde. Ein Spot, der nicht nur begeistert, sondern echte Vorfreude weckt!

Best programme spot: News

Gold

DW: Values

Dieser Spot der Deutschen Welle setzt ein klares Zeichen für unabhängigen Journalismus. Mit starker Haltung, präziser Sprache und kraftvollen Bildern vermittelt er, wofür die DW steht: Fakten, Freiheit und kritisches Denken. Keine Show, kein Spin – sondern Substanz. Ein selbstbewusstes Statement, das wirkt.

Best programme spot: Kids

Gold

SAT.1: Der Wunschzettel

Mit „Der Wunschzettel“ schafft SAT.1 einen liebevoll klassischen Weihnachtstrailer, der Kinderherzen höherschlagen lässt. Nachdem Kevin seit vielen Jahren bei SAT.1 beheimatet ist, spricht er kurzerhand seine persönliche Wunschliste – warm, vertraut und voller Vorfreude. Ein stimmungsvoller Spot für Kids!

Best programme spot: Show, Entertainment & Comedy

Gold

SAT.1: The Voice of Germany

Dieser Spot trifft den Nerv der Sendung – zurück zu den Wurzeln, zurück zur Stimme. Mit einer emotionalen, reduzierten und kraftvollen Inszenierung erinnert er eindrucksvoll daran, worum es bei The Voice of Germany wirklich geht: hören, fühlen, vertrauen. Die Botschaft ist klar, ehrlich und berührend, die visuelle Umsetzung stark und konsequent – ein Spot, der die Essenz des Formats perfekt einfängt.

Best programme spot: Culture & Documentary

Gold

Starlight: Divia

Der Trailer überzeugt mit eindringlicher Bildsprache und präzisem Sounddesign. Ohne Voice-over, aber mit großer Wirkung zeigt er die zerstörerischen Folgen des Krieges für die Natur – und ihre stille Widerstandskraft. Emotional, klar und visuell stark – ein Spot, der bewegt und Verantwortung einfordert!

Best promotion spot for special programming

Gold

Paramount: Tarantino’s Christmas Feast

Mit diesem Spot schafft Paramount einen ebenso ungewöhnlichen wie überzeugenden Weihnachtsspot: Statt klassischer Festtagsfilme gibt’s Tarantino – verpackt in einem brillanten Mix aus Musik, Schnitt, Text und Typo. Die Idee, „Silent Night“ in „Violent Night“ zu wandeln, ist ein stimmiges Konzept, das Programmpromotion auf goldenem Niveau zeigt.

Best B2B spot

Gold

RTL: Bertelsmann Aufsichtsratssitzung

Der B2B-Spot für die Bertelsmann-Aufsichtsratssitzung von RTL beeindruckt durch ein emotionales Crescendo aus Schnitt und Musik, das die Content-Highlights 2025 kraftvoll inszeniert. Mit großem Kino-Gefühl und spürbarer Dynamik vermittelt der Spot nicht nur Fakten, sondern echte Emotionen – perfekt für diesen Kontext.

Best digital marketing spot

Gold

Kabel Eins: Die Michael Manousakis Schimpfmaschine

Mit der „Michael Manousakis Schimpfmaschine“ schafft Kabel Eins eine humorvolle und originelle Aktivierung, die Fan-Buzz und Aufmerksamkeit für Morlock Motors spielerisch steigert. Das Fake-Produkt trifft den Nerv der Zielgruppe und verbindet einen cleveren Marketing-Ansatz mit Spaß – kreativ und wirkungsvoll. Hoffentlich bald zu kaufen ????!

Best experiential and/or special marketing

Gold

ProSieben: ProAcht

Bei ProSieben genügte es, dass Joko & Klaas ihre Show gewinnen, um diese außergewöhnliche Herausforderung durchzuziehen: Für eine Woche wurde ProSieben zu ProAcht. Was zunächst simpel klingt, entpuppte sich als logistische Mammutaufgabe. Die komplette Markenwelt wurde neu gedacht und umgesetzt – von Logo und Sendername über Joyn-Menüs, Internetauftritt, Blockbuster-Logo, Impressum bis hin zur Internetadresse. Mit beeindruckender Konsequenz, Mut und Präzision wurde ein ganzheitliches Markenerlebnis geschaffen, das Maßstäbe setzt!

Best radio spot(s)

Gold

Sat.1: Promis unter Palmen

Claudia Obert ist zurück – und mit ihr ein Funkspot, der genauso aufmerksamkeitsstark und unterhaltsam ist wie Promis unter Palmen selbst. Authentisch von ihr gesprochen, passt der Spot perfekt zum Format und bleibt im Kopf – ob man will oder nicht. Ein echter Ohrwurm!

Best station or platform campaign

Gold

SRF Wissen

SRF Wissen füllt Wissenslücken wortwörtlich und visuell: Mit dem cleveren Ersatz des „I“ im Wort WISSEN durch symbolstarke Bilder entstehen aufmerksamkeitsstarke Motive, die zum Entdecken, Verstehen und Verbinden einladen. Die Kampagne macht Wissen emotional erfahrbar, ist modular und vielseitig einsetzbar – und bleibt konsequent dem Markenzeichen „Frage“ treu. Ein rundes, stimmiges Konzept, das die Mission „Klug machen mit Leichtigkeit“ perfekt verkörpert.

Best programme campaign: Fiction

Gold

SRF: Tschugger 4

TSCHUGGER 4 bleibt seinem unverwechselbaren 70er/80er-Jahre-Stil treu und kombiniert Walliserdeutsch mit amerikanischem Crime-Humor. Mit einer spannenden Story um geheime nukleare Sprengköpfe in den Schweizer Bergen liefert die Kampagne eine humorvolle, actionreiche Inszenierung, die besonders junge Zuschauer anspricht. Das Flair von Beverly Hills Cop und ähnlichen Klassikern stimmt perfekt auf die Serie ein.

Best programme campaign: Non-Fiction

Gold

ProSieben: Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Dieses Format drehte alles, was man von einer erfolgreichen Show erwartete, auf links. Kein Studio, kein Glamour, sondern live und unvorhersehbar irgendwo in Deutschland. Nur Joko & Klaas und die 25 Fragen waren gesetzt, um 100.000 Euro zu gewinnen. All das galt es in einer Kampagne zu erzählen – und das klappt humorvoll sowie entertaining!

Best programme campaign: Sports

Gold

BDA Creative: ARD – Wintersport 24/25

Die BDA-Wintersportkampagne begeistert mit einem charmanten Konzept: Vier Wintersport-Experten leben als unterhaltsame WG in einer winterlichen Hütte. Mit humorvollen, authentischen Geschichten aus dem WG-Alltag entsteht eine vielseitige Kampagne, die Kompetenz und Leidenschaft für Wintersport spielerisch vermittelt. Flexibel einsetzbar und mit viel Herz inszeniert – rundum gelungen!

Best promotion campaign for special programming

Gold

Then We Take Berlin: ZDFneooostern

Mit ZDFneooostern verwandelt Then We Take Berlin das Osterprogramm in ein kreatives Event: Wortwitz, Filmvielfalt und ein starker Branding-Ansatz machen aus Ostern ein OOOstern – inklusive „PiratO“, „AmigO“ und „RisikO“. Die Kampagne spielt charmant mit Sprache, Zielgruppen und Sehgewohnheiten und inszeniert das Spielfilmangebot als familiäres Highlight. Humorvoll, eigenständig, unverkennbar!

Best social media campaign

Gold

HR: Akutstation Psychiatrie

Die Social-Media-Kampagne zur Doku-Serie Akutstation Psychiatrie überzeugt mit emotionaler Tiefe und messbarem Erfolg. Selten wurde der Alltag in der Psychiatrie so nahbar und bewegend gezeigt – und ebenso effektiv kommuniziert: Über 1 Million Impressionen, eine außergewöhnlich hohe Klickrate von 12 % und zahlreiche Zugriffe auf die ARD Mediathek belegen die Relevanz und Qualität der Umsetzung. Eine wichtige Thematik, herausragend digital platziert.

Best digital and/or influencer activation

Gold

Joyn: Big Brother

Mit einem cleveren Mix aus realer Welt und digitaler Aktivierung sorgt Big Brother auf Joyn für maximale Aufmerksamkeit: Wohnraumanzeige auf einem Immobilienportal, Flugblätter in Köln und eine echte Telefonnummer, hinter der sich Big Brother persönlich meldet – das ist originell, direkt und aufmerksamkeitsstark. Unterstützt durch Influencer und Social Media entstand eine Kampagne, die nah an der Zielgruppe und zugleich herrlich unerwartet war. Gold für eine smarte, crossmediale Aktivierung!

Best social responsibility and/or awareness activation

Gold

Seven.One Entertainment Group: DNA of Democracy

Mit dieser Aktion setzt die AdFactory zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes ein weltweit einzigartiges Zeichen für Demokratie: Der vollständige Text des Grundgesetzes wurde mithilfe modernster DNA-Technologie in synthetischer DNA gespeichert – und als Nanopartikel-Tinte in eine Sonderausgabe der Süddeutschen Zeitung integriert. So wird jede gedruckte Zeile zu einem Statement für unsere Verfassung. Ein starkes, sinnstiftendes Zeichen!

Craft

Gold

ZDF: UEFA Euro 2024

Das ZDF schafft mit diesem Studio eine flexible, visuell beeindruckende Bühne, die Publikum, Moderatoren und Inhalte ideal verbindet. Das Farbkonzept und die Formgebung sind konsequent und präzise sowohl auf das ZDF als Absender als auch auf das Brand-Konzept „Orange Heat“ ausgerichtet. Die Mischung aus realen Elementen und variablen Videoflächen sorgt für Dynamik und Anpassungsfähigkeit – perfekt für ein großes Sport-Event.

Gold

Gédéon: Paris 2024 – Look of the Games

Gédéon überzeugt mit einer beeindruckenden 360°-Animation, die die visuelle Identität von Paris 2024 vielseitig erlebbar macht. Die Animationen standen im Mittelpunkt der Paralympics-Abschlussfeier und wurden zudem als große Projektionen auf dem Arc de Triomphe während der Zeremonie in Paris gezeigt. Die sorgfältig produzierten 2D- und 3D-Elemente verleihen jeder Athletenpräsentation und jedem olympischen Moment eine besondere Strahlkraft – solide, sauber und inspirierend umgesetzt.

Gold

RTL: stern

RTL überzeugt mit einer kreativen und spielerischen Typografie, die sich durch Ästhetik und Funktionalität auszeichnet. Das Design ist crossmedial einsetzbar und sorgt für eine starke Wiedererkennbarkeit der Marke. Die gelungene Balance zwischen Ausdrucksstärke und Lesbarkeit macht die Typografie zu einem zentralen Element der Gesamtgestaltung und trägt wesentlich zur Markenidentität bei.

Gold

inCOLOR: Superhelden RTL+

Der Spot bringt die Superhelden des RTL+ Programms mit einem cleveren und humorvollen Text perfekt in den Fokus. Die konsequente Nutzung des Wortes „SUPER“ schafft eine starke, einprägsame Sprache, die die Herausforderungen der Helden und Schurken charmant zusammenfasst. Unterstützt von passender Musik und einem überzeugenden Sprecher entsteht eine mitreißende Stimmung – ein rundum gelungener Spot.

Gold

ProSieben: Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Mit trockenem, typischem Joko-&-Klaas-Humor bringen die Spots frischen Wind in das Quiz-Genre. Die Kampagne erzählt humorvoll und unterhaltsam von dem ungewöhnlichen Live-Format – ohne schickes Studio, aber mit hohem Einsatz und unvorhersehbaren Momenten. Ein spaßiger Mix, der perfekt zur Zielgruppe passt.

Gold

Joyn: Alles auf Joyn

Joyn überzeugt mit einem Trailer, der das umfangreiche Filmangebot kreativ und filmisch erlebbar macht. Besonders beeindruckend ist die gezielte Gestaltung des Sounds: Statt klassischer Fahrstuhlmusik steht die Atmosphäre mit authentischen Geräuschen im Fokus. So entsteht durch bewusst reduziertes Sounddesign ein deutlich stärkeres emotionales Erlebnis – passend für die filmaffine Zielgruppe.

Gold

Joyn: Streaming aber gratis

Mit einem eingängigen Song gelingt Puls 4, die Botschaft der Frühlingskampagne clever und musikalisch prägnant zu transportieren. Die smarte Kombination aus Co-Branding und Ohrwurm-Qualität verankert „Streaming, aber gratis!“ sofort im Gedächtnis und begeistert Österreich on air, online und im Radio. Ein musikalischer Volltreffer mit spürbarer Wirkung.

Gold

Paramount: Tarantino’s Christmas Feast

Paramount nutzt die Musik als zentrales Element und verleiht der Weihnachtswoche mit Tarantino-Filmen einen einzigartigen Twist. Die clever adaptierte Version von „Silent Night“ als „Violent Night“ verbindet klassische Weihnachtsstimmung mit typischen Tarantino-Klängen – Vibrato-Gitarre, Timpani, Kirchenläuten und Pfeifen. So dominiert und harmonisiert die Musik die Kampagne und schafft einen unverwechselbaren, atmosphärischen Sound.

Gold

Joyn: Alles auf Joyn

Der Schnitt des Joyn-Trailers überzeugt durch präzises Timing und einen kreativen Rhythmus, der das umfangreiche Filmangebot spannend und flüssig präsentiert. Die reduzierte Inszenierung schafft eine klare, packende Erzählung, die das emotionale Erlebnis verstärkt und die Zielgruppe perfekt anspricht.

Gold

move 121: Sky Stream „Mächtig einfach“ Godfather

Der Spot beeindruckt mit einer filmischen Inszenierung: In nur 30 Sekunden entwickelt der Spot ein atmosphärisch dichtes Mafia-Epos, das durch präzises Timing, starke Bildsprache und gezielte Lichtsetzung überzeugt. Der überraschende Genrebruch mit der Sky Stream Fernbedienung als „Machtübergabe“ ist humorvoll und ikonisch inszeniert!

Gold

Barrierefreiheit im ZDF: Soundshirt

Mit den innovativen Soundshirts bringt das ZDF barrierefreies Erleben von Live-Musik auf ein neues Level. Die vibrierenden Sensoren ermöglichen gehörlosen und schwerhörigen Menschen, die Musik der Giovanni Zarrella Show körperlich zu spüren. Die Kampagne zeigt eindrucksvoll, wie kreative Technik Inklusion fördert und das Live-Erlebnis für alle zugänglicher macht. Ein inspirierender Schritt für mehr Barrierefreiheit.

Gold

ProSieben: GNTM Nails

Mit modernster KI-Technologie realisiert ProSieben einen Fashion-Spot, der die exklusive GNTM-Nagellackkollektion eindrucksvoll in Szene setzt. Musik, Bild, Video und Stimme wurden komplett AI-generiert – ein innovatives Kreativprojekt, das mit minimalem Budget neue Maßstäbe in der Medienproduktion setzt. Ein richtungsweisendes Beispiel für die Zukunft des Werbens!

Eyes and Ears Spezialpreise

BDA: Prime Video - Gaska. A very polish supermarket

BDA schafft mit dieser Kampagne zum Start der polnischen Comedy-Serie Gaska ein außergewöhnliches und authentisches Fan-Erlebnis, das den besonderen Humor und die kulturelle Einzigartigkeit der Serie überzeugend vermittelt.

Seven.One Entertainment Group: DNA of Democracy

Am 23. Mai 1949 wurde mit der Unterzeichnung des Grundgesetzes die Grundlage unserer Demokratie gelegt. Doch angesichts wachsender Krisen und erstarkendem Populismus steht diese Grundordnung zunehmend unter Druck. Zum 75. Jubiläum setzt die Kampagne „DNA of Democracy“ ein kraftvolles und innovatives Zeichen für die Bedeutung und den Schutz unserer Verfassung.

Agency of the Year 2025

BDA Creative

Eyes & Ears New Talents 2025

iff - Initiative zur Förderung von Funklöchern

Philip Schimpl & Maria Liegl, DHBW Ravensburg

Mind After Midnight

Miranda Winter & Oliver Schmocker, Zurich University of the Arts, Cast / Audiovisual Media

WOODLAND

Emil Pogolski & Jim Obmann, Hochschule für Fernsehen und Film