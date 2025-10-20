Petra Kammerevert, die für die SPD viele Jahre lang erst im Düsseldorfer Stadtrat und ab 2009 dann im Europaparlament saß, ist im Alter von nur 59 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Auch die ARD hat sie lange geprägt. So war sie zwischen 2002 und 2009 Referentin in der ARD-Programmdirektion und leitete die Geschäftsstelle des ARD-Programmbeirats. Ende 2009 wurde sie Mitglied des WDR-Rundfunkrats und übernahm 2010 in dem Aufsichtsgremium den Vorsitz des wichtigen Programmausschusses.

WDR-Intendantin Katrin Vernau: "Ich habe Petra Kammerevert bis zuletzt als eine hochengagierte Streiterin für den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erlebt. Sie hat die Arbeit des WDR über viele Jahre als Rundfunkrätin intensiv begleitet – hochkompetent, mit Verstand und Leidenschaft, immer darum bemüht, eine gute Lösung im Dienste der Sache zu finden. Sie wird sehr fehlen."

Rolf Zurbrüggen, Vorsitzender des WDR-Rundfunkrats: "Als Mitglied des Rundfunkrats und Vorsitzende des Programmausschusses hat Petra Kammerevert die programmatische Entwicklung des WDR über 15 Jahre lang mit großer Sachkenntnis, analytischer Schärfe und einem unerschütterlichen Engagement für Qualität und Vielfalt geprägt. Ihr Vermächtnis wird uns weiterhin leiten – als Maßstab für verantwortungsvolle Medienpolitik und als Erinnerung daran, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt nur durch Dialog, Respekt und Engagement entsteht."