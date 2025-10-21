Eva Schulz und Ralph Caspers stehen schon bald im Mittelpunkt einer neuen Audio-Gameshow, die von ARD Kultur kommt und bereits in dieser Woche ihre Premiere feiert. "Battle of the Nerd" heißt das Format, das sich speziell an Serien- und Filmfans richtet. Schulz und Caspers, sonst oft selbst als Experten unterwegs, lassen sich darin von leidenschaftlichen Fans in bestimmte Film- und Serienwelten entführen.

In drei schnellen Spielrunden bringen die Fans ihnen das jeweilige Fandom näher – von "Star Wars", "Die Simpsons" über "James Bond" bis "Game of Thrones". Eva Schulz und Ralph Caspers sollen dabei fast ohne Vorwissen starten. Show-Notar Nilz Bokelberg passt genau auf und legt jedes Wort der Nerds auf die Goldwaage: Falsche Aussagen führen zu Punktabzug, und im Finale müssen Schulz und Caspers in einem Quiz gegeneinander antreten: Wer hat besser aufgepasst?

Die Nerds bzw. Super-Fans, wie ARD Kultur sie abwechselnd nennt, sind Expertinnen und Experten in den verschiedenen Welten - teilweise seit ihrer Kindheit, andere bereits in zweiter oder dritter Generation. "Battle of the Nerds" sei eine "Liebeserklärung an die Serien- und Filmkultur", heißt es von ARD Kultur. Man rücke das Nerdtum ins Rampenlicht und zeige, dass Pop- und Nerdkultur längst Teil der Alltagskultur sei.

Die erste Ausgabe des Podcasts wird am kommenden Donnerstag, den 23. Oktober, veröffentlicht. Darin geht es dann um "Stars Wars". Jede Woche am Donnerstag folgen weitere neue Ausgaben in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis Mitte November werden so insgesamt vier einstündige Folgen des Formats veröffentlicht, das von Pool Artists im Auftrag von ARD Kultur produziert wird. Bei Pool Artists sind Maria Lorenz-Bokelberg und Frida Morische als Executive Producer verantwortlich. Die redaktionelle Betreuung bei ARD Kultur liegt bei Kristian Costa-Zahn (Head of Content) und Franciscus Wenner.