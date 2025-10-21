Vergangene Woche Donnerstag war Pier Silvio Berlusconi wieder mal in Deutschland, diesmal in München - um den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zu treffen (DWDL.de berichtete). Es war bereits der zweite Antrittsbesuch des CEOs von MediaForEurope (MFE) nach seinem Termin mit Kulturstaatsminister Wolfram Weimer im Bundeskanzleramt vor einigen Wochen. Beide Male gab er dabei u.a. das Versprechen ab, am ProSiebenSat.1-Standort Unterföhring festzuhalten.

Doch ausgerechnet dort war Berlusconi bislang nicht. Die Belegschaft von ProSiebenSat.1 erhielt bislang auch nicht einmal eine eMail vom neuen Mehrheitseigentümer, was die Sorge in Unterföhring zuletzt schon steigen ließ. Das Schweigen gegenüber der Belegschaft, insbesondere aber der ausbleibende Austausch mit dem bisherigen Management, nährte die Spekulation, dass der neue Mehrheitseigner MFE im Hintergrund bereits am großen Umbau arbeitet.

Jetzt liegt die Antwort vor, einen Tag vor dem Beginn Medientagen München, wo sich die Branche trifft und auch der bisherige ProSiebenSat.1-CEO Bert Habets als Speaker eingeplant war. Daraus dürfte nichts mehr werden: Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE hat "umfassende Veränderungen im Vorstand beschlossen", teilt der Medienkonzern am Dienstagmittag mit. Marco Giordani wurde zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) von ProSiebenSat.1 ernannt und folgt mit sofortiger Wirkung auf Bert Habets.

Der trete den CEO-Posten "in bestem gegenseitigem Einvernehmen an Marco Giordani ab und wird ihn bis Jahresende bei ProSiebenSat.1 beraten, insbesondere um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen". Der neue ProSiebenSat.1-CEO ist seit dem Jahr 2000 CFO von MFE. Doch dabei bleibt es nicht: MFE baut direkt den gesamten Vorstand in Unterföhring um. Bob Rajan übernimmt die Position des Interims-Finanzvorstands (CFO) und tritt die Nachfolge von Martin Mildner an, der auch "in bestem gegenseitigen Einverständnis" das Unternehmen verlässt.

© ProSiebenSat.1 Der neue ProSiebenSat.1-CEO: Marco Giordani

Auf LinkedIn schreibt Mildner: "Dies ist zweifellos die größte Veränderung in der Geschichte der ProSiebenSat.1 Media SE, die in den letzten Jahrzehnten bereits mehrere große Veränderungen durchlaufen hat." Sein Nachfolger in der Rolle des CFO ist bislang Managing Director beim internationalen Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal, das auf Turnaround-Management, Sanierungsberatung, Krisen- und Interims-Management spezialisiert ist. Er leitet das Europa-Geschäft aus München heraus.

Es sind zwei durchaus kostspielige Entscheidungen: Erst Anfang September wurde der Vertrag mit Finanzvorstand Martin Mildner bis Mai 2029 verlängert und auch CEO Bert Habets bekam erst im April einen neuen Drei-Jahres-Vertrag bis Oktober 2028. Darüber hinaus habe Markus Breitenecker, bisher Chief Operating Officer von ProSiebenSat.1, beschlossen, mit sofortiger Wirkung von seiner Position zurückzutreten. In bestem Einvernehmen natürlich. Seine Position auf Vorstandsebene wird nicht neu besetzt.

"Diese Veränderungen sind ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung von ProSiebenSat.1, um sich optimal an die veränderten Marktbedingungen anzupassen und die Weichen für nachhaltigen Unternehmenserfolg zu stellen", sagt Maria Kyriacou, Aufsichtsratsvorsitzende der ProSiebenSat.1 Media SE. Sie begrüßt Marco Giordani als neuen CEO: "Mit seiner Berufung wird das Ziel bekräftigt, die Unternehmenstransformation mit einem klaren Fokus auf Exzellenz und eine führende Marktposition im Entertainment weiter zu beschleunigen."

So viel Harmonie war nie, also offiziell

Weiter sagt Maria Kyriacou: "Marco bringt breite operative Erfahrung, fundierte Finanzkompetenz und langjährige Führungserfahrung in komplexen Organisationen mit und wird sich künftig vollumfänglich auf ProSiebenSat.1 konzentrieren. Ebenso begrüßen wir Bob Rajan als neuen CFO. Seine Erfahrung in der Transformation und Restrukturierung von Unternehmen wird einen wichtigen Beitrag leisten, sodass sich ProSiebenSat.1 in Zukunft wieder voll auf Wachstum fokussieren kann."

Im Namen des gesamten Aufsichtsrats dankt Kyriacou Bert Habets für seine Führung und sein Engagement während "einer entscheidenden Phase der Transformation von ProSiebenSat.1". Er sei die treibende Kraft hinter der strategischen Neuausrichtung auf den Bereich Entertainment gewesen, habe das Entertainment-Portfolio gestärkt und erweitert. "Gleichzeitig hat er Kosteneffizienzmaßnahmen eingeführt und mehrere Restrukturierungsrunden geleitet. Dank seiner entschlossenen Führung ist Joyn heute zentraler Bestandteil unserer Vision, der führende AVoD-Streamer im deutschsprachigen Raum zu werden. Darüber hinaus hat Bert die Werte und die DNA unseres Unternehmens vom ersten Tag an vorgelebt."

Worte des Dankes gehen auch raus an Martin Mildner und Markus Breitenecker. Mildner habe einen "wertvollen Beitrag" geleistet. Maria Kyriacou: "Er hat unsere finanzielle Basis durch entschlossene Effizienzmaßnahmen gestärkt und unser Portfolio erfolgreich fokussiert, einschließlich des Verkaufs von Verivox. Durch den Ausstieg von General Atlantic hat er sichergestellt, dass ProSiebenSat.1 die volle Kontrolle über sein Commerce & Ventures-Geschäft zurückerlangt."

Keine Content-Expertise im Vorstand

Breitenecker wiederum "habe ProSiebenSat.1 in Österreich aufgebaut, den heute führenden privaten TV-Sender Puls 4 sowie den Nachrichtensender Puls 24 gegründet und den Superstreamer Joyn als Marktführer in Österreich etabliert. In seiner Rolle innerhalb des Konzerns modernisierte Markus die Vertriebsorganisation und verbesserte die Benutzerfreundlichkeit von Joyn, dem am schnellsten wachsenden AVoD-Streamer in Deutschland."

Dass Breiteneckers Posten im ProSiebenSat.1-Vorstand nicht nachbesetzt wird, wirft Fragen auf. Einst gab es mit Wolfgang Link sogar einen dezidierten Vorstand Entertainment. Künftig besteht die Führung von ProSiebenSat.1 nur aus einem Duo, Interims-Finanzchef Bob Rajan sowie dem neuen CEO Marco Giordani. Zuletzt betonte MFE-CEO Pier Silvio Berlusconi bei seinen Antrittsbesuchen mehrfach die Bedeutung von lokalen Produktionen und kündigte den Ausbau an. Doch auf Vorstandsebene findet sich vorerst keine entsprechende Expertise. Sollte eine bewusste Verschlankung der Strukturen beabsichtigt sein, könnte es weitere personelle Folgen bei der Seven.One Entertainment Group innerhalb der ProSiebenSat.1 Media SE geben.

Einst in Abgrenzung zum Digitalgeschäft als Einheit innerhalb des Konzerns gegründet, ist das, was unter der Submarke Seven.One Entetainment Group organisiert wurde, künftig erklärtermaßen Kernstrategie. In der Geschäftsführung der Seven.One Entertainment Group saßen bislang u.a. auch Habets, Breitenecker und Mildner. Nach deren Abgängen besteht die Geschäftsführung noch aus Chief Transformation Officer Katharina Frömsdorf, Chief Content Offier Henrik Pabst und Chief Commercial Officer Markus Messerer.