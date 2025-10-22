Vor wenigen Wochen hatte Vox ein Comeback von "Guidos Deko Queen" angekündigt. Das Format war zuletzt zweimal in der Primetime zu sehen und sorgte dort für gute Quoten, im November sollte es auch wieder werktäglich am Nachmittag gesendet werden. Doch daraus wird nun vorerst nichts. Wie Vox nämlich angekündigt hat, wird man Anfang November auf dem Sendeplatz um 16 Uhr auch weiterhin "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" zeigen.

Eine offizielle Begründung für den Sinneswandel gibt es nicht. Aber man muss nur auf die Quoten des bisherigen Line-ups schauen, um die Entscheidung zu verstehen. Der Nachmittag und auch der Vorabend von Vox befinden sich seit wenigen Wochen in einem Quoten-Hoch, nicht selten sind sogar zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum drin - da will der Sender jetzt wohl möglichst wenig ändern, um den Erfolg nicht zu gefährden.

"Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" kommt auf Jahressicht auf rund 6,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Im September waren es 7,2 Prozent und im Oktober steht das Format bislang sogar bei 9,1 Prozent. Erst am Montag erzielte die von 99pro media produzierte Sendung mit 13,8 Prozent einen neuen Allzeit-Rekord. Auch die anderen Formate in der Daytime von Vox sind aktuell stark unterwegs: "Shopping Queen" und "Zwischen Tüll und Tränen" liegen liegen im Oktober bei etwas mehr als 10 Prozent Marktanteil, "First Dates" und "Das perfekte Dinner" nur knapp darunter.

Einen neuen Sendetermin für "Guidos Deko Queen" gibt es noch nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass Vox die neuen Folgen noch ausstrahlen wird. Im Frühjahr ausgestrahlte Folgen erreichten im Schnitt ebenfalls fast 9 Prozent Marktanteil. In der Sendung müssen Hobby-Deko-Liebhaber ein von Guido Maria Kretschmer vorgegebenes Motto umsetzen und Räume entsprechend umgestalten.