Aktuell ist Thore Schölermann bereits im Rahmen von "The Voice of Germany" zu sehen, künftig führt er bei ProSieben aber auch durch eine neue Musikshow. Bereits vor wenigen Tagen hatte der Sender angekündigt, an einem Format mit dem Titel "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" zu arbeiten (DWDL.de berichtete). Nun ist klar: Durch die zwei Folgen, die am 25. und 28. Oktober in Köln aufgezeichnet werden, führt Schölermann.

Produziert wird "Staying Alive" von der EndemolShine Germany. Und darum geht’s: Samu Haber, die No Angels, Alvaro Soler und Sasha liefern sich einen musikalischen Wettstreit, bei dem sie auf der Bühne mit Elvis Presley, Whitney Houston, Amy Winehouse und Freddie Mercury performen. Moderne Technik macht's möglich. In Duetten werden sowohl die eigenen Hits als auch die größten Songs der Musiklegenden neu interpretiert.

So singen etwa die No Angels "Daylight in Your Eyes" gemeinsam mit Elvis, während Sasha zusammen mit Amy Winehouse "I feel lonely" zum Besten gibt. Das Publikum entscheidet sich schließlich darüber, wer das Duett des Abends geliefert hat. Wann die neue Musikshow den Weg auf den Bildschirm finden wird, steht noch nicht fest.