2023 hat TikTok auch in Deutschland seine eigene Preisverleihung ins Leben gerufen, um die kreativsten und erfolgreichsten Creator auf der eigenen Plattform zu würdigen. In diesem Jahr gibt's die Verleihung nun erstmals auch außerhalb von TikTok zu sehen: ProSiebenSat.1 ist mit seinem Streamingdienst Joyn neuer Partner der Verleihung, die am 25. November live aus dem Kraftwerk Berlin mit mehr als 500 Gästen vor Ort übertragen wird.

"Die Partnerschaft mit TikTok ist für uns ein doppeltes Match: Zum einen stehen Joyn und unsere Sender-Marken wie kaum andere in Deutschland für Premium-Entertainment und Creator:innen-Programme. Zum anderen positionieren wir Joyn im relevantesten lokalen Creator:innen-Umfeld, stärken so die Brand Awareness und bauen die Nähe zu den jungen Fan-Communities weiter aus. Diese Kooperation zahlt voll auf unsere Fandom-Strategie ein", sagt David Loy, der als SVP Marketing bei ProSiebenSat.1 verantwortlich für die Entertainment-Marken ist.

Joyn sponsert obendrein auch noch den Award in der Kategorie "Entertainment Creator of the Year". Nominiert sind hier in diesem Jahr @melosempaii, @morethangossip, @noahbasic, @xnerdzika, @zotzy. Chancen auf eine Auszeichnung als "Creator of the Year" haben @dimiadams, @fabianrashagai23, @frgretel, @jeanniejuice. Als "Video of the Year" gehen Adrian rettet Leben: Stammzellenspende von @levihallo, Busfahrer-Gruß von @_michel_schwartz_, Calla Kleid nähen von Paula (@unlabeled_), Das Ding ist von @ginamillenialbigsis und Mein Kopf und mein Plan von @conan.furlong ins Rennen.

Die komplette Nominierten-Liste hat TikTok hier veröffentlicht. Über die Preise können alle TikTok-Nutzerinnen und Nutzer zwischen dem 3. und 16. November abstimmen. David Roland, Head of Global Business Solutions DACH bei TikTok, sagt: "Mit den TikTok Awards feiern wir Marken und Creator*innen, die auf unserer Plattform Kultur gestalten – mit Kreativität, Authentizität und Nähe zur Community. In Partnerschaft mit Joyn bringen wir dieses Ereignis auf die große Bühne – live, nahbar und für alle erlebbar. Gemeinsam schaffen wir ein Event, das kreative Exzellenz sichtbar macht und Communities verbindet."