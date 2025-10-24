Vor wenigen Wochen hatte die ARD ihre Talkshows mit Caren Miosga, Sandra Maischberger und Louis Klamroth verlängert. Schon zuletzt war Klamroth mit "Hart aber fair" aber weniger im linearen Fernsehen zu sehen, stattdessen soll er bekanntlich auch neue Formate in der Mediathek präsentieren. Dort startete zuletzt unter anderem "Press Play" (DWDL.de berichtete). Bei der Vertragsverlängerung Anfang Oktober hieß es aber auch, dass der Moderator künftig mehrmals im Jahr Townhall-Formate präsentieren soll - und die erste dieser Sendungen steht nun bald an.

Am Montag, den 8. Dezember, zeigt Das Erste zur besten Sendezeit das einstündige Townhall-Format "Arena". Präsentiert wird die Sendung aber nicht alleine von Louis Klamroth, sondern auch von Jessy Wellmer. Gemeinsam begrüßen die beiden Bundeskanzler Friedrich Merz, der sich den Fragen der Menschen vor Ort stellen soll.

Das Format ist aktuell als Einzelstück geplant, wie eine Sprecherin des Ersten gegenüber DWDL.de bestätigt. Das heißt: Es gibt in den Wochen danach keine weiteren Ausgaben, in denen andere Politikerinnen oder Politiker zu sehen sein werden. Generell verweist man aber noch einmal auf die Tatsache, dass Klamroth künftig mehrere dieser Townhall-Formate in der ARD präsentieren soll. "Wie genau diese weiteren Formate gestaltet und welche Gäste dort zu sehen sein werden, ist jedoch noch offen."

Am 8. Dezember meldet sich im Anschluss an die "Arena" um 21:15 Uhr übrigens Ingo Zamperoni mit einer neuen Ausgabe von "Die 100 - Was Deutschland bewegt" zurück. In dem Debatten-Format beziehen 100 Menschen aus der Bevölkerung zu gesellschaftlichen Themen Stellung. Nachdem zwei Journalisten jeweils Fakten sowie Pro- und Kontra-Argumente zum Thema der Sendung vortragen, stimmen die 100 Personen mit ihren Füßen ab. Sie können sich in in eine "Ja"- und eine "Nein"-Seite aufteilen und so deutlich machen, welche Argumente sie überzeugen konnten und welche nicht. Um welches Thema es gehen wird, ist noch unklar.