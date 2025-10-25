Wenn am 13. November in den Bavaria Studios der Bambi-Medienpreis von Hubert Burda Media verliehen wird, erhält auch Heidi Klum eine Auszeichnung. Das Model wird für ihre Bemühungen im Bereich Diversität geehrt. Damit zielt Burda vor allem auf die Veränderungen ab, die Klum und "Germany’s Next Topmodel" in den zurückliegenden Jahren durchlaufen haben. In der ProSieben-Modelshow gibt es schon seit einiger Zeit immer wieder auch Kandidatinnen, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen. Seit zwei Jahren nehmen zudem Männer an der Show teil.

Die 20. Staffel der Show, die in diesem Jahr zu sehen war, habe nicht nur Karrieren gefördert, "sondern auch gesellschaftlich relevante Themen wie Diversität und Inklusion in den Fokus gerückt". Klum setze sich konsequent dafür ein, Schönheitsideale aufzubrechen und Menschen unterschiedlichster Herkunft, Altersgruppen, Körperformen und Geschlechter in den Mittelpunkt zu stellen – "und zeigt damit, dass wahre Schönheit von innen kommt".

"Wir feiern Heidi Klum für das, was sie über all die Jahre immer wieder am Set und in Interviews gezeigt hat: Da trifft Disziplin auf unbeschwerte Fröhlichkeit, Professionalität auf warmherzigen Respekt und erfrischende Offenheit", sagt Sophie Grützner, Chefredakteurin der "Instyle" und Mitglied der Bambi-Jury. Für Heidi Klum ist es der dritte Bambi, den sie in ihrer Karriere erhält - aber der erste für die Förderung von Diversität.

Tatsächlich ist es eine interessante Entwicklung, die Klum und "GNTM" in den zurückliegenden Jahren durchgemacht haben. Wurden Model und Show früher noch für fehlende Diversität kritisiert, zeigt man sich heute offener. Und mittlerweile muss man die gelebte Vielfalt auch nicht mehr wie ein Preis vor sich hertragen, weil sie tatsächlich selbstverständlich geworden ist (DWDL.de berichtete).

Das neue Selbstverständnis schlägt sich mittlerweile auch in Preisen oder zumindest Nominierungen nieder. Erst im vergangenen Jahr ist Klum mit einem Blauen Panther ausgezeichnet worden. In diesem Jahr war "Germany's Next Topmodel" auch für einen Deutschen Fernsehpreis nominiert, musste die Ehrung in der Kategorie Beste Reality aber "Kaulitz & Kaulitz" überlassen. Nun also der Bambi, übertragen wird die Verleihung im November erneut bei Prime Video.