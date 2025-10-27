Florida Entertainment schielt künftig nicht nur auf Film, Fernsehen und Reklame, sondern auch auf das Veranstaltungsgeschäft. Zusammen mit Thilo Elsner gründet das Unternehmen un die neue Tochter Florida Touring Co., wie am Montag bekannt wurde. Elsner, der seit zwölf Jahren im Live-Bereich mit dem Veranstalter FKP Scorpio erfolgreich ist, übernimmt die Geschäftsführung zusammen mit Arne Kreutzfeldt, der auch Geschäftsführer von Florida Entertainment ist.

Mit Florida Touring Co. wollen wir frische Impulse im Live - Markt setzen und Künstler:innen, Partner:innen und Publikum besondere Live - Erlebnisse bieten", sagt Thilo Elsner. "Ich freue mich sehr, dass die Florida Entertainment, als kreativer Vorreiter in der Branche, nun mit mir gemeinsam diesen Schritt geht." Und Arne Kreutzfeldt erklärt: "Thilo ist mit seinem Know-How im Live-Bereich die perfekte Ergänzung für das Florida - Netzwerk. Wir freuen uns sehr darauf, mit ihm gemeinsam innovative Konzepte für zeitgemäßes Live-Entertainment zu entwickeln und herausragende Talente dabei zu unterstützen, ihre Podcasts, Comedy - Programme und Musik auf die Bühne zu bringen."

Die ersten Shows sollen bereits ab Januar auf die Bühne gehen. So gehören etwa die Arena-Live-Auftritte des True-Crime-Podcasts "Mord auf Ex" mit Schütze und Leonie Bartsch zum Portfolio. Schon im Frühjahr 2025 verkaufte "Mord auf Ex" eigenen Angaben zufolge bereits über 60.000 Tickets, 2026 sollen nun acht weitere Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz folgen. Die Verbindung liegt freilich nahe, schließlich ist Florida Entertainment am Podcast-Label Studio Bummens beteiligt, das den True-Crime-Podcast herstellt.