Die Banijay Group ist zwar vor allem für ihr Produktionsgeschäft bekannt - in Deutschland gehören unter anderem Banijay Productions, Endemol Shine Germany, Brainpool, MadeFor und Dynamic Ally zu der Gruppe - doch der Konzern hat zwei Standbeine. Ausweislich der letzten Halbmonats-Bilanz erwirtschaftete Banijay nicht nur etwas mehr als ein Drittel seines Umsatzes mit Sportwetten und Online-Glücksspiel, sondern sogar mehr als die Hälfte seines operativen Gewinns.

Nun gewinnt dieser Bereich für Banijay sogar noch deutlich an Bedeutung. So hat man die Übernahme der Mehrheit am Konkurrenten Tipico und die Zusammenführung mit dem eigenen Betclic angekündigt. Tipico ist nach eigenen Angaben Marktführer in diesem Bereich in Deutschland und Österreich. Kürzlich hatte Banijay auch schon in Österreich zugeschlagen und den dortigen Anbieter Admiral übernommen.

Durch die Übernahme wird der Bereich Banijay Gaming den Umsatz in etwa verdoppeln. Für 2024 ergibt sich auf Pro-Forma-Basis ein Gesamtumsatz von Betclic, Tipico und Admiral in Höhe von 3 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Mit dem Produktions-, Distributions- und Live-Geschäft hat Banijay im vergangenen Jahr 3,35 Milliarden Euro umgesetzt. Die beiden Bereiche sind damit künftig also in etwa gleich groß, wobei auf den Bereich Banijay Gaming künftig der Großteil des Gewinns entfallen dürfte.

"Betclic und Tipico sind zwei sich ergänzende lokale Marktführer mit führenden Positionen in sechs hochattraktiven und vollständig regulierten Märkten", schreibt Banijay in seiner Mitteilung. Neben Deutschland und Österreich sind das Frankreich, Portugal, Polen und die Elfenbeinküste. Durch den Zusammenschluss werde man zum viertgrößten europäischen Sportwetten- und Glücksspiel-Anbieter, allein auf Sportwetten bezogen sei man Marktführer in Kontinentaleuropa.

François Riahi, CEO der Banijay Group, sagt: "Wie auf unserem Capital Markets Day vorgestellt, ist die Banijay Group ein natürlicher Konsolidierer im Bereich Unterhaltung und in der Lage, Chancen zur Expansion und Wertschöpfung zu nutzen. Tipico passt perfekt zu dieser Strategie und entspricht unserer DNA: starker Marktführer in zwei wichtigen Märkten, vollständig reguliert, produktorientiert, hochprofitabel und bietet uns – im Sportwettengeschäft – die Reichweite, die Größe und die Diversifizierung, die bereits die Stärke unseres Content-Geschäfts ausmachen."