Bei Banijay Productions Germany laufen die Vorarbeiten für die dritte Staffel des Musik-Quizformats "Hast du Töne?": Sechs neue Folgen werden ab Ende November in Köln aufgezeichnet. Wie gehabt spielen dann auch diesmal wieder drei Promi-Duos gegeneinander, wobei die Teamkapitäne für die gesamte Staffel gesetzt sind.

Im Vorfeld hat man nun bekannt gegeben, wer diese Kapitäns-Position diesmal übernehmen wird: Caroline Frier, die auch schon in der zweiten Staffel dabei war, kehrt zurück. Sie tritt diesmal gegen Oliver Geissen und Sasha an, die damit die Nachfolger von Riccardo Simonetti und Rick Kavanian sind. In der ersten Staffel waren noch Nora Tschirner, Smudo und Lutz van der Horst zu sehen.

Moderiert wird die Show von Matthias Opdenhövel, die Musik steuert wie gehabt die Live-Band "Tönlein Brillant" bei, die auch schon in den früheren "Hast du Töne?"-Jahren bei Vox mit dabei war. In unterschiedlichen Runden gilt es dann etwa, einen Song an den ersten Tönen zu erkennen, die meisten Songs im Schnelldurchlauf oder auch einen Song nur anhand eines einzigen Instruments. Das Duo, das in neun Spielrunden die meisten Punkte erspielt, gewinnt bis zu 30.000 Euro für seinen Publikumsblock.

Mit "Hast du Töne" bespielte Sat.1 in diesem und im vergangenen Jahr seinen Quiz-Sendeplatz am Donnerstagabend während der Sommermonate. Die zweite Staffel lief etwas schwächer als die Premiere im Jahr zuvor, erzielte mit im Schnitt 7,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 6,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen aber trotzdem ordentliche Quoten. Rund 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu.