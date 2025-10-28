In München entsteht derzeit die neue Comedyserie "SpyOn" für ZDFneo. Es handelt sich dabei eigenen Angaben zufolge um die erste deutsche Spionage-Sitcom. Vor der Kamera bilden Götz Otto, Sophie von Kessel, Alexander Beyer, Klaus Steinbacher, Lea Zoë Voss, Sogol Faghani, Lukas Zumbrock und Nhung Hong das Ensemble. In weiteren Rollen sind unter anderen Matthias Matschke, Natascha Ochsenknecht, Daniel Rodic, Tina Goldschmidt, Eva Karl Faltermeier, Ilknur Boyraz, Moritz Bäckerling und Peter Mairhofer zu sehen.

Im Mittelpunkt der Serie stehen fünf "speziell begabte Azubis", die sich zwischen streng geheimen Operationen und deutschem Behördenmief durch die Ausbildung zum Spion kämpfen. Die Klasse von Agentenlegende Voss (Götz Otto) muss "bei knüppelharten Lektionen zu Körpersprache, Krav Maga und Kohlrouladen an ihre Grenzen gehen", wie es heißt.

Als Voss seiner Chefin Haberland (Sophie von Kessel) und seinem Kollegen Kocabay (Alexander Beyer) seine Auserwählten für die praxisnahe Ausbildung zum Spion vorstellt, können sie es nicht fassen: Die Gurkentruppe besteht aus der chronisch gut gelaunten Lehrerin Sami (Sogol Faghani), dem muskelbepackten Provinzpolististen Andi (Klaus Steinbacher), Vicky (Lea Zoë Voss), eine ehrgeizige Diplomatentochter mit chronischer Prüfungsangst, dem inselbegabten Mathematiker Asel (Lukas Zumbrock) und Yuki (Nhung Hong), Mikrosystemingenieurin, die von den meisten Menschen stets übersehen wird.

Regie führen Christof Pilsl und Nadine Keil. Pilsl schrieb gemeinsam mit Hannah Schopf zugleich die Drehbücher zu der Serie, die von Smac Media produziert wird. Produzenten sind Felix Parson und Christoph "Ito" Herrmann. Gedreht wird "SpyOn" noch bis Anfang Dezember, einen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht.