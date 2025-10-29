Entwicklung und Produktion sämtlicher Formate und Programme von Autentic fallen künftig in die Verantwortung von Andreas Martin. Martin ist schon seit sechs Jahren im Unternehmen und war zuletzt Head of Production und Executive Producer, nun ist er Director Content & Production und zugleich Leiter der Autentic Studios.

"Die Ernennung von Andreas Martin unterstreicht unser Ziel, die Produktionsaktivitäten der Autentic Studios strategisch auszubauen – sowohl im nationalen und internationalen Broadcast-Markt als auch auf digitalen Plattformen", sagt Patrick Hörl, Geschäftsführer von Autentic.

Unter Martins Leitung entstanden in den letzten Jahren schon zahlreiche Dokumentationen und Doku-Serien, darunter "Ein Mammut-Projekt – Wiedergeburt ausgestorbener Arten", A2gree to Disagree!", "Decoding Beauty", "Love Around the World" sowie "Terra X: Schrecken der Meere – Das Rätsel der Monsterwellen".